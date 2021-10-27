Samanyolu Haber /Gündem / 78 eski askeri öğrenci 6 gündür Ankara TEM’de gözaltında /27 Ekim 2021 12:46

78 eski askeri öğrenci 6 gündür Ankara TEM’de gözaltında

78 eski askeri öğrenci yaklaşık bir haftadır Ankara Emniyeti’nde gözaltında tutuluyor. İfadeleri devam eden öğrencilerin gözaltı süresinin 8 gün daha uzatılacağı öğrenildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 22 Ekim 2021’de Jandarma Genel Komutanlığı’nda yönelik yapılan soruşturma kapsamında 96 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Bir haftadır gözaltına tutulanlar arasında görevden uzaklaştırılmış 18 astsubay, 78 eski askeri okul öğrencisi ve Dışişleri Bakanlığı’ndan ihraç edilmiş 29 KHK’lının olduğu öğrenildi. 29 kişi arasında iki yıl önce Ankara Emniyetinde işkence gören diplomatların da olduğu belirtildi. HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 29 ihraç Dışişleri mensubuna yapılan operasyonu takip ettiğini belirterek, “Aralarında iki yıl önce Ankara Emniyetinde işkence gören diplomatlar da var. İşkence ve kötü muamele olmaması için konuyu takip ediyorum” demişti.

İfadeleri devam eden eski askeri öğrencilerinin gözaltı süresi uzatılacağı öğrenildi.

10 AYDA 1017 ASKERİ ÖĞRENCİ SORGULANDI
Bu yıl başından itibaren birçok eski askeri öğrenci gözaltına alındı. 13 Ocak 2021’den 22 Ekim’e kadar hakkında gözaltı kararı çıkarılan eski askeri okul öğrenci sayısı toplam 1017 oldu. Çoğu tanık ifadelerine dayanılarak alınan öğrencilere sorgu sırasında ankesörlü telefondan neden arandıkları soruluyor.
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