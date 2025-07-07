78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya faciasında ilk duruşma bugün görülüyor

Bolu’nun Kartalkaya bölgesinde bulunan Grand Kartal Otel’de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin ise yaralandığı yangın faciasına ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlıyor. 19’u tutuklu toplam 32 sanığın yargılandığı davada, ihmaller zincirinin tüm yönleriyle ortaya konması bekleniyor.





Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıkların “olası kastla öldürme” ve “olası kastla kasten yaralama” suçlarından ağır cezalara çarptırılmaları talep ediliyor. Sanıklar arasında Grand Kartal Otel’in sahipleri, yöneticileri ile Bolu Belediyesi ve İl Özel İdaresi yetkilileri de yer alıyor.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre iddianamede, otel sahipleri Halit Ergül ve Emine Murtezaoğlu Ergül’ün de aralarında bulunduğu 13 sanık hakkında, 78 kez “olası kastla öldürme” ve “olası kastla kasten yaralama” suçlarından hapis cezası isteniyor. Bu isimler arasında şirket yöneticileri, itfaiye müdür vekili ve bir itfaiye eri de bulunuyor.





Ayrıca, otelin teknik kadrosu, mutfak çalışanları ve iş güvenliği uzmanlarının da yer aldığı 19 sanık hakkında ise “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis talep ediliyor. İddianamede, bu kişilerin otelin güvenlik açıklarını bilerek görmezden geldikleri ve önlem almadıkları öne sürülüyor.





YOĞUN KATILIM BEKLENİYOR

Yoğun katılım beklenen duruşma için Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu geçici duruşma salonuna çevrildi. Adliyedeki mahkeme salonlarının yetersizliği nedeniyle 700 kişilik kapasiteye sahip spor salonu, teknolojik altyapı ile donatıldı ve duruşma için hazır hâle getirildi.





DURUŞMA GÜNLERCE SÜREBİLİR

Güvenlik kameraları, ses sistemleri ve UYAP bağlantıları ile güçlendirilen salonda, taraf avukatları, müştekiler ve sanıkların kalabalık olması nedeniyle ilk duruşmanın günlerce sürebileceği öngörülüyor. Bu dava, Türkiye’deki en büyük toplu ölüm yargılamalarından biri olarak kayıtlara geçecek.





İşte tarihi duruşmada dakika dakika yaşananlar...





08.20 MÜŞTEKİ VE MAĞDURLAR GİRİŞ YAPMAYA BAŞLADI

78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı otel yangınına ilişkin 32 sanığın hakim karşısına çıkacağı duruşma salonu çevresinde ekipler kuş uçurtmuyor. Bir cadde ve 4 sokağın araç trafiğine kapatıldığı alana müşteki ve mağdurlar güvenlik kontrollerinden geçirilerek giriş yapmaya başladı.





Yoğun katılım beklenen duruşma, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonuna kurulan geçici mahkeme salonunda yapılacak. Güvenliğin sağlanması gayesiyle bin polisin görevlendirildiği bölgede dün saat 21.00'den itibaren, duruşmaların sona ereceği tarihe kadar Karadere Caddesi, Sadıklar Sokak, Kemençe Sokak, 4322. Sokak ve Dedeyanı Sokak taşıt trafiğine kapatılmıştı. 32 sanığın hakim karşısına çıkacağı duruşma salonu çevresinde ise ekipler adeta kuş uçurtmuyor. Duruşma saatinin yaklaşmasıyla bir cadde ve 4 sokağın araç trafiğine kapatıldığı alana müşteki ve mağdurlar güvenlik kontrollerinden geçirilerek giriş yapmaya başladı.