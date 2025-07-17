78 kişiye mezar olan Kartalkaya faciası davasında ara karar açıklandı!

Grand Kartal Otel yangını davasında Kültür ve Turizm Bakanı, Etstur sahibi Mehmet Nuri Ersoy hakkında suç duyurusunda bulunulması, Ersoy'un Turizm ve Kültür Bakanı olarak tanık sıfatıyla dinlenmesi talepleri reddedildi. Ara karar açıklandı.





Tutuksuz sanıklardan itfaiye eri İrfan Acar'ın adli kontrol tedbirinin yetersiz kaldığı gerekçesiyle tutuklanmasına karar verildi.





Tutuklu sanıklardan mutfak çalışanı Faysal Yaver'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.





Geri kalan tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hakkında ev hapsi adli kontrol tedbir kararı bulunan sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verildi.





Sonraki duruşma 22 Eylül’de görülecek.





Duruşmanın ardından yangında hayatını kaybedenlerin aileleri basın açıklamasında bulundu.





"OTELİ ÇOK RAHAT BOŞALTIRLARDI"

Otel yangınında hayatını kaybeden Ceren Doğan'ın babası ve Lalin Doğan'ın dedesi:





"Varlığı ön plana çıkarıp canı geri plana itmek ne demek? Genel müdürleri gayet normal şekilde çoluğunu çocuğunu toparlamış, giyindirmiş oradan da sıvışmış. 10-15 dakika sonra yangın alevlenmiş. İsteseydi, aklına gelebilseydi oteli o dakikalar içinde çok rahat boşaltırlardı ve hiç kimsenin de canı yanmazdı. Bugün de bunları konuşmazdık"