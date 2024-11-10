78 yaşındaki hayırsever Melek İpek'in tutuklanmasına tepki yağıyor

Hayırsever Melek İpek’in (78) tutuklanmasına tepkiler devam ediyor. DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları ile tutuklamaya tepki gösterdi.





“HAPSE GİRMESİ VİCDANA SIĞMIYOR”

Aktifhaber'in haberine göre Sema Silkin Ün mesajında, “80 yaşına gelmiş bir kadın, Melek İpek gözaltına alınmış. Yıllardır sabit ikametinde olan, evinden çıkmaya takati dahi olmayan, belki de bir çok hastalığı olan bu yaşta birinin, hukukun başka imkanları varken hapse girmesi vicdana sığmıyor. Umarım cezasını evinde çekmesini sağlayacak ehli vicdan galip gelir” ifadelerini kullandı.





“KADIN, HASTA, YAŞLI, BEBEK DİNLEMİYORLAR”

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da İçişleri Bakanlığı ve ile Adalet Bakanlığı’nı etiketlediği mesajında, “Kadın, hasta, yaşlı, bebek dinlemiyorlar! 78 yaşındaki anneden ne istiyorsunuz? @TC_icisleri @adalet_bakanlik Serbest bırakın” dedi.





“YA HU SİZ DİLERDİNİZ Mİ?”

Hukukçu Gizay Dulkadir ise tepkisini “Vatan kurtuldu, anayasal düzen sağlandı tebrikler! Yahu siz delirdiniz mi? İpek ailesine duyduğunuz öfkeyi annelerine eziyet ederek mi göstereceksiniz? Bu nasıl bir hukuksuzluk?” ifadeleriyle dile getirdi.





“HUKUKSUZLUK BÜYÜDÜKÇE UMUTSUZLUK DA BÜYÜYOR”

Avukat Çiğdem Koç ise şu ifadeleri kullandı: “Bu yaşta ve bir çok hastalığı olan bir kadını hapsetmenin yapacağı tek şey hukuksuzluğun yarattığı toplumsal huzursuzluğu derinleştirmektir. Melek İpek’in tutuklanması başka hiçbir amaca ulaşmaz. Hukuksuzluk büyüdükçe umutsuzluk da büyüyor, görmüyor musunuz? Sadece kendine hukuk isteyenler, özellikle de siz?





Sosyal medyada paylaşılan tepkilerden bazıları şöyle;







