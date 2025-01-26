Samanyolu Haber /Gündem / 78 yaşındaki Melek İpek cezaevinde, resimleri Oslo sokaklarında /26 Ocak 2025 19:23

78 yaşındaki Melek İpek cezaevinde, resimleri Oslo sokaklarında

Yaklaşık 3 ay önce cezaevine konan hayırsever Melek İpek'in resimleri bir sanatçı tarafından Avrupa'nın önemli şehirlerinden Oslo'nun sokaklarına resmedildi.

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Yaptığı hayır işleri ile tanınan 78 yaşındaki hayırsever Melek İpek, Türkiye'de yaşanan hukuksuzlukların son kurbanlarından biri olmuştu. İlerleyen yaşı ve ağır hastalıklarına rağmen cezaevine konan ve itirazlara rağmen tahliye edilmeyen Melek Anne'nin resimleri ise artık Avrupa sokaklarında. 

Yaklaşık 3 aydır cezaevinde olan Melek İpek, Oslo sokaklarında, bir sanatçı tarafından resmedildi. Resim, Oslo'nun merkezi konumundaki bir cadde üzerinde yer alıyor. 


NE OLMUŞTU
Yargıtay’ın hakkındaki cezayı onamasının ardından Melek İpek 9 Kasım’da tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne konuldu. Melek İpek Hizmet Hareketi'en yönelik yürütülen hukuksuz soruşturmaların artından ceza almıştı. 

İnsan hakları savunucusu ve DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ise cezaevine yaptığı ziyaretin ardından Melek İpek'in sağlık durumunu anlatmış, “Bugün kendisini cezaevinde ziyaret ettim. Görüşe tekerlekli sandalyeyle getirildi. İleri derecede fıtığı var. Hipertansiyon ve kalp hastası. Bana, ‘Meclis’te beni tanıyan, beni bilen vekiller sizin yüzünüze nasıl bakıyorlar Ömer bey, utanmıyorlar mı?’ diye soruyor.” ifadelerini kullanmıştı. 


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