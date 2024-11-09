78 yaşındaki Melek İpek gözaltına alındı

SAVUNMA DİLEKÇESİNİ DE PAYLAŞTI
Sosyal medya hesabındaki paylaşımında gözaltı bilgisini paylaşan İpek, “Bu sabah, annem Hacı Melek İpek'i de, aldılar… Yaşı ileri… Kaç hastalığı var, sayısını bilmiyorum” diye yazdı.
Melek İpek’in savunma dilekçesini paylaşan Akın ipek, “Hayatının son yıllarını hapiste geçirmesine karar verdikleri Hacı Melek İpek in savunma dilekçesini http://akinipek.info da yayınladım… Aranızda aklı başında kimse yok mu?” ifadelerini kullandı.
ÜYELİKTEN 7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ
Melek İpek, Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında yargılanmış, ‘örgüt üyeliği’ iddiasıyla 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İpek’e ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kanunu’na muhalefet suçundan da 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmişti.
YAŞADIĞI EVİNDEN ZORLA ÇIKARILMIŞTI
Melek İpek, 9 Temmuz 2020’de yaşadığı evden TMSF yetkilileri tarafından zorla çıkarılmıştı. Melek İpek, evden çıkarılırken, “Mahkemenin şu andaki kararına göre öyle” diyen yetkiliye, “Allah'a emanet olun, Rabbim vatanımızı korusun, insanlarımızı korusun, düşman ayağı bastırmasın, bunlar vız gelir” cevabını vermişti.