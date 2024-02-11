Samanyolu Haber /Gündem / 79 kez müebbet ve 3 bin 901 yıl ceza almıştı, 1 yıl daha ceza aldı; İşte sebebi... /11 Şubat 2024 11:00

79 kez müebbet ve 3 bin 901 yıl ceza almıştı, 1 yıl daha ceza aldı; İşte sebebi...

15 Temmuz'dan sonra görülen Akıncı Üssü davasında yargılanan ve ceza alan Kemal Batmaz'a 1 yıl ceza daha verildiği ortaya çıktı. Gerekçesi ise koğuşundaki yatağını yıkamak.

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Akıncı Üssü davasında yargılanan Kemal Batmaz 79 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 901 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Batmaz'a 1 yıl daha ceza verildiği ortaya çıktı. 

Koğuşundaki kirli yatağı yıkadığı ve bu yöntemle devlet malına zarar verdiği gerekçesiyle Batmaz'a dava açıldı. Yargılama sonunda Batmaz'a 1 yıl ceza verildi. 

Sevinç Özarslan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgiye göre cezaevinde görevli memurlar, ellerinde fotoğraf makinesi ve kamerayla Batmaz'ın hücresine gidip "Sen bu yatağı niye bize sormadan yıkadın. Devlet malına zarar verdin, yatağın dikişlerini sökmüşsün" diyerek kayıt altına aldılar ve ardından Batmaz hakkında dava açıldı. 16 Temmuz 2018'de çekilen video görüntüleri dava dosyasına da kondu. 

Batmaz ise savunmasında "Kullanmış olduğum koğuştaki yatak çok ağır kokuyordu ve kirli idi. Benden önce yatağı kullanan mahkumun yatağı dışkıladığını ve zaman zaman tuvalete götürerek orada kullandığını söylediler. Ben de yatağın değiştirilmesi konusunda kuruma sözlü olarak beyanda bulundum ve dilekçe verdim. Ancak yatağı değiştirmediler. Ben de sıcakların ciddi olarak artması ile yataktaki kokudan rahatsız olarak kılıfını sökerek yıkadım" ifadelerini kullandı. 

İşte o görüntüler:


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