Samanyolu Haber /Gündem / "7'den büyük depreme hazır olun" uyarısı /28 Eylül 2019 23:28

"7'den büyük depreme hazır olun" uyarısı

İstanbul ve civar illerde hissedilen 5.8 büyüklüğündeki depremin akabinde üniversitelerden peş peşe uyarılar geliyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin akabinde Ortadoğu Teknik Üniversitesi de İstanbul'da ikamet eden 16 milyon kişi bekleyen muhtemel tehlikeye dikkati çekti.

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Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) iki gün önce İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depreme dair çarpıcı bir uyarıda bulundu. 

ODTÜ İnşaat ve Jeoloji Mühendisliği bölümlerinden yapılan ortak açıklamada, "Son deprem sonrası geometrisi daha net hale gelen bu fay bölümünün boyutları göz önüne alındığında, 7'den büyük bir deprem üretme potansiyeline sahip olduğu görülmektedir." değerlendirmesi yapıldı.

"ELDE EDİLEN TEKNİK VERİLERİ DEĞERLENDİRİYORUZ"
   
26 Eylül'de Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem sonrası ortaya çıkan teknik verilerin değerlendirilmeye devam edildiği ifade edildi.

İstanbul 5.8 büyüklüğündeki depremi ucuz atlattı. Uzmanlar 26 Eylül depreminin İstanbul'u büyük depreme bir adım daha yaklaştırdığını belirterek, gerekli tedbirlerini biran önce alınması için uyarıda bulunuyor.

Kamuoyuyla bir an önce paylaşmak üzere ilk görüşlerin sunulması için bir açıklama hazırlandığına işaret edilen açıklamada, 26 Eylül'deki depremin orta büyüklükte olduğuna işaret edildi.

Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından elde edilen ilk veriler ışığında depremin Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun (KAFZ) Kumburgaz bölümünün batı ucunda meydana geldiğinin anlaşıldığına işaret edildi.

"TEDBİRLER İVEDİLİKLE ALINMALI"

Yapısal tasarım ve zemin şartlarının deprem sonrası hasarda belirleyici rol üstlendiği vurgulanan açıklamada, "Yapıların ve temel sistemlerinin, olası bir depremde hasar riskinin disiplinler arası bir yaklaşımla hassas olarak belirlenmesi ve iyileştirici önlemlerin ivedilikle alınması önceliğimiz olmalıdır." denildi.

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