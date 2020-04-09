Samanyolu Haber /Gündem / 8 ay önce kaçırılan Yusuf Bilge Tunç nerede? /09 Nisan 2020 13:12

8 ay önce kaçırılan Yusuf Bilge Tunç nerede?

6 Ağustos 2019’da Ankara’da kaçırılan Sanayi Bakanlığı eski çalışanı KHK’lı Yusuf Bilge Tunç'tan hala haber yok

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HDP Kocaeli Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu Ankara’da 8 ay önce kaçırıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Yusuf Bilge Tunç’un nerede olduğunu İçişleri Bakanlığı’na sordu.

6 Ağustos 2019’da Ankara’da kaçırılan Sanayi Bakanlığı eski çalışanı KHK’lı Yusuf Bilge Tunç, olayın üzerinden 8 ay geçmesine rağmen ortaya çıkarılmadı. 3 çocuğu ve eşi yaşlı gözlerle baba Yusuf Bilge Tunç’tan iyi bir haber beklerken HDP Kocaeli Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Yusuf Bilge Tunç’un arabası 8 ay önce Ankara GIMAT’ta bulunmuştu. Ailesi hemen polisi çağırmış ancak polis “Arabayı bırakmış, kaçmıştır. Burada kameraları izleyin, gelir!” diyerek olayla ilgili soruşturma yapmamıştı.



Siyah transporterlar ile kaçırılan ve aylardır haber alınamayan Salim Zeybek, Erkan Irmak, Yasin Ugan, Özgür Kaya, Mustafa Yılmaz ve Gökhan Türkmen 7 ay sonra Ankara TEM Şube’de ortaya çıkmış. Kaçırılan kişiler bilinmeyen bir yerde aylarca işkence gördükten sonra Ankara TEM Şube’ye bırakılmıştı.
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