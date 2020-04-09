8 ay önce kaçırılan Yusuf Bilge Tunç nerede?

HDP Kocaeli Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu Ankara’da 8 ay önce kaçırıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Yusuf Bilge Tunç’un nerede olduğunu İçişleri Bakanlığı’na sordu.





6 Ağustos 2019’da Ankara’da kaçırılan Sanayi Bakanlığı eski çalışanı KHK’lı Yusuf Bilge Tunç, olayın üzerinden 8 ay geçmesine rağmen ortaya çıkarılmadı. 3 çocuğu ve eşi yaşlı gözlerle baba Yusuf Bilge Tunç’tan iyi bir haber beklerken HDP Kocaeli Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.



