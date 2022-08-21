8 ayda Diyarbakır'daki cezaevlerinden 43 cenaze çıktı

Diyarbakır'daki cezaevlerinde yaşanan can kayıplarının bir açıklama ile gündeme taşındığı ifade edildi.







Yapılan açıklamada "Türkiye cezaevlerinde özelde politik tutuklular üzerinde katliam politikası yürütülüyor. Son bir yılda 48 tutuklu yaşamını yitirdi." ifadeleri kullanıldı.







Evrensel'de yer alan habere göre Med Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Hukuki ve Dayanışma Dernekleri Federasyonu (MED TUHAD-FED) ile Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle Dayanışma Derneği (TUHAY-DER) öncülüğünde cezaevlerinde yaşanan ölümlere ilişkin Lise Caddesi'nde açıklama yapıldı. Açıklamaya Özgür Kadın Hareketi (TJA), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), 78'liler Derneği, Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD), Mezopotamya Dil ve Kültür Araştırma Derneği (MED-DER) üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı. Med Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Hukuki ve Dayanışma Dernekleri Federasyonu (MED TUHAD-FED) ile Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle Dayanışma Derneği (TUHAY-DER) öncülüğünde cezaevlerinde yaşanan ölümlere ilişkin Lise Caddesi'nde açıklama yapıldı. Açıklamaya Özgür Kadın Hareketi (TJA), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), 78'liler Derneği, Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD), Mezopotamya Dil ve Kültür Araştırma Derneği (MED-DER) üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı.

"SON BİR YILDA 48 TUTUKLU YAŞAMINI YİTİRDİ"





Açıklama öncesi konuşan MED TUHAD-FED Eş Başkanı Zeki Baran, "Türkiye cezaevlerinde özelde politik tutuklular üzerinde katliam politikası yürütülüyor. Son bir yılda 48 tutuklu yaşamını yitirdi. Bu katliam için yürütülen politikalar katliamdır. Katliam AKP-MHP ve ortaklarının faşizm sisteminden kaynaklıdır” dedi.Adalet Bakanı Bekiz Bozdağ’ın "Biz hasta tutukluları gündemimize alıyoruz” açıklamasına değinen Baran, “Bugüne kadar cezaevlerinde yaşanan tüm katliamlara karşı hükümet halkı kandırmak için böyle açıklamalar, yalanlar atıyor. Antep’te 57 kişiyi katledenler neden tahliye edildi. Kontra olarak 1990’larda Kürt halkını katledenler neden bırakıldılar? Çevik Bir hangi amaçla tahliye edildi de Aysel Tuğluk neden hasta olmasına rağmen neden tahliye edilmedi?" diye sordu.Özellikle ağır hasta tutukluların tedavi edilmediğini belirten Baran, kovid vakalarının cezaevlerinde arttığını ve kovid tesiti pozitif çıkan tutukluların neden iç içe tutulduğunu sorarak, "Bütün hasta tutuklular ancak evlerinde, hastanelerde tedavi olabilir. Onları bırakın evlerinde tedavi olsunlar. Bizler sizin bu söylemlerinize ancak böyle inanırız. Binlerce kişi hukuksuzca, AKP noteri olanlar mahkemeler tarafından tutuklandı. Bu tutukluları bir an önce tahliye edin." dedi.