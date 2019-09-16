Samanyolu Haber /Ekonomi / 8 aylık bütçe açığı 68,1 milyar TL /16 Eylül 2019 14:40

8 aylık bütçe açığı 68,1 milyar TL

Merkez Bankası'ndan gelen 84 milyar TL'ye rağmen merkezi idare bütçesi ocak-ağustos döneminde 68,1 milyar TL açık verdi.

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SAMANYOLUHABER- Merkez Bankası'ndan yapılan 84 milyar TL'lik takviyeye rağmen Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti yılın ilk 8 ayında 68,1 milyar TL bütçe açığı verdi. 

Bir başka ifadeyle TCMB parası olmasa bütçe açığı aynı dönemde 150 milyar TL'yi aşacaktı.

BAKANLIK AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre Merkezi İdare Bütçesi ağustos ayında ve ocak-ağustos döneminde şöyle gerçekleşti:

2018 yılı ağustos ayında 5,8 milyar TL açık veren bütçe, 2019 yılı ağustos ayında 576 milyon TL fazla verdi.

2018 yılı ağustos ayında 2,5 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2019 yılı ağustos ayında 11,4 milyar TL faiz dışı fazla verildi.

2018 yılı ocak-ağustos döneminde 50,8 milyar TL açık veren bütçe, 2019 ocak-ağustos döneminde 68,1 milyar TL açık verdi.

MERKEZ BANKASI'NDAN GELEN 84 MİLYAR TL'YE RAĞMEN

Bakanlık açıklamasında Merkez Bankası'ndan Hazine'ye aktarılan (temettü ve ihtiyat akçesi olmak üzere) toplam 84 milyar TL'den hiç bahsedilmemesi dikkati çekti.
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