Samanyolu Haber /Politika / 8 belediye başkanı AKP'ye katıldı /13 Ağustos 2020 21:56

8 belediye başkanı AKP'ye katıldı

4 farklı ilden, 5'i ilçe 3'ü belde belediye başkanı olmak üzere toplam 8 belediye başkanı AKP'ye katılma kararı aldı.

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Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda 4 ilden, 5'i ilçe 3'ü belde belediye başkanı olmak üzere 8 belediye başkanı AKP'ye katıldı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasının ardından partiye katılımlar gerçekleşti. AKP'ye 4 ilden 5 ilçe ve 3 belde belediye başkanı olmak üzere 8 belediye başkanı katıldı. 

AKP'ye katıllan belediye başkanları şu şekilde:

* Ağrı Eleşkirt Belediye Başkanı - Ramazan Yakut

* Ağrı Eleşkirt / Yayladüzü Belde Belediye Başkanı - Selami Demirtaş (Saadet Partisi)

* Ağrı Eleşkirt / Yücekapı Belde Belediye Başkanı - Nurettin Öztürk (Demokrat Parti)

* Batman Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren (Halkların Demokratik Partisi)

* Batman Kozluk / Bekirhan Belde Belediye Başkanı - Fırat Karabulut (Halkların Demokratik Partisi)

* Erzurum Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşcı (Büyük Birlik Partisi)

* Erzurum Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğide (Büyük Birlik Partisi)

* Trabzon Hayrat Belediye Başkanı Mehmet Nuhoğlu (Bağımsız)

31 Mart 2019 yerel seçimlerimden sonra bugüne kadar 15 farklı ilden, 16 ilçe, 15 belde belediye başkanı olmak üzere 31 belediye başkanı AKP'ye geçiş yaptı. Böylelikle AKP'li belediye sayısı toplam 794 oldu.
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