Samanyolu Haber /Gündem / 8 bin 690 banka hesabı ile bir özel uçağa el konuldu, 39 şirkete kayyum atandı /29 Haziran 2022 16:55

8 bin 690 banka hesabı ile bir özel uçağa el konuldu, 39 şirkete kayyum atandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Vergi Denetim Kurulu Müfettişleri ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı desteğiyle oluşturulan ortak çalışma gurubunun 10 aylık mesaisi sonrası, dün 29 ilde yapılan Demir Yumruk operasyonuna ilişkin ayrıntılar belli oldu.

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Operasyon kapsamında 8 bin 690 banka hesabında bulunan mevduata, 261 taşınmaza, biri uçak olmak üzere 328 araca el konuldu, 39 şirkete kayyum atandı.

Operasyonda, ayrıca 500 milyon liranın üzerinde para ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Cumhuriyet'in haberine göre büyük bir gizlilik içerisinde soruşturma süreci tamamlanan çalışmanın, dışarıya bilgi sızmaması amacıyla diğer illerde görevlendirilen kurum çalışanlarından bile gizlendiği öğrenildi.

Operasyonun düzenlendiği dün sabah itibarıyla gerçek hedefleri konusunda bilgilendirilen ekipler, inceleme ve çalışmalarını tamamladı.

Üç ayrı suç grubuna yönelik yapılan ve şu ana kadar 309 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmada, şüphelilerin Türkiye genelindeki demircilik sektöründe "fiyat belirleme" noktasında oldukları tespit edildi.

OPERASYONDA 4 TIR MALZEME ELE GEÇİRİLDİ
Gözaltına alınan şüphelilerin Ankara'ya gönderilmesinin ardından, operasyon kapsamında 95'i şirket olmak üzere 470 adreste yapılan aramalar da tamamlandı. Söz konusu yerlerde yapılan aramalarda, 53 milyon lira, 2 milyon 456 bin dolar, 161 bin avro, 402 milyon lira değerinde mücevher ile 12 ruhsatsız tabanca ve 1051 dijital materyal ele geçirildi.

Ayrıca suç örgütlerinden ele geçirilen evrak ve belgeler de 4 tıra yüklenerek Ankara'ya getirildi.

İFADELER ALINMAYA BAŞLANDI
Soruşturma kapsamında gözaltına alanın 308 kişinin haricinde, bilgi sahibi 455, ikmalen şüpheli 244 ve 8'i müşteki olmak üzere 707 kişinin ifadeleri alınmaya başlandı.

Operasyonun ardından soruşturmanın derinleştirilerek sürdürüleceği, demir çelik sektöründeki bazı firmaların mercek altına alındığı ve şüpheli ifadeleri, elde edilecek yeni delil ve belgeler doğrultusunda yeni gözaltıların olabileceği öğrenildi.


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