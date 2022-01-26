8 bin 500 ABD askeri konuşlanmaya hazır

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna-Rusya sınırındaki duruma değinerek, konuşlandırılmaya hazır duruma getirilen asker sayısını açıkladı.





ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, gerçekleştirdiği basın toplantısında, "NATO da Rusya'ya ayrı bir yazılı yanıt verecek" dedi.

8 BİN 500 ASKER KONUŞLANDIRILMAYA HAZIR





Blinken, gerçekleştirdiği basın toplantısında, "ABD ve müttefiklerinin endişelerini Rusya'ya yazılı olarak ilettik. Rusya'ya cevabımız diyaloğa açık olduğumuzu gösteriyor" dedi.Blinken, ABD'nin Rusya'ya, nükleer füze dahil Avrupa'daki stratejik silahların azaltılması için New START anlaşmasına ek mutabakat yapabilecekleri teklifinde bulunduğunu açıkladı.