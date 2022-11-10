Samanyolu Haber /Gündem / 8 çocuğun öldüğü yangınla ilgili yürek yakan yeni bilgiler /10 Kasım 2022 11:56

8 çocuğun öldüğü yangınla ilgili yürek yakan yeni bilgiler

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde 8 Kasım gecesi meydana gelen yangında aynı aileden 8’i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti. Ailenin doğalgazlı evden ev sahibi tarafından çıkarıldığı öğrenildi.

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Halk TV’den Hazar Dost, Bursa’nın Yıldırım ilçesinde 8 Kasım gecesi meydana gelen yangında aynı aileden 8’i çocuk 9 kişi hayatını kaybettiği yerde yaşananları aktardı.

Bursa’nın yoksul mahallelerinden olan Değirmenönü’nde göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı bildirildi. Yangının olduğu evin Değirmenönü Mahallesi’nin en uç noktalarında, dik bir yokuşun sonunda olduğu ifade edildi.

Kayıtları bile olmayan Amina Eltaha Elmuse ile çocukları Yasir (1), Muhammed (3), Ahmed (4), Gerem (6), Merem (9), Ali Aljasem (10) ve yeğenleri Ahmed (10) ile Ali El Cesim (11) Erdoğanköy Kent Mezarlığı'na gömüldü.

“ÇARESİZLİKTEN OTURDUK”

Baba El Cesim’in, “Onları kurtarmak için 5 kere içeri girip çıktım. Başaramadım” dediği ifade edildi.

Daha önce ailesine yakın bir yerde oturduklarını anlatan El Cesim, doğalgazlı olna eski evin sahibinin yüksek kira istemesi nedeniyle 3 ay önce Değirmenönü’ndeki eve taşındıklarını söyledi.

“Bu ev çok uzak. Kirası 750 TL. Kimse oturmaz, abilerimin evinden 30 kilometre uzakta. Kimse oturmaz ama çaresizlikten oturduk” diyen El Cesim, yangını üst komşunun haber verdiğini belirtti.
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