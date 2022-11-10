8 çocuğun öldüğü yangınla ilgili yürek yakan yeni bilgiler

“ÇARESİZLİKTEN OTURDUK”

Halk TV’den Hazar Dost, Bursa’nın Yıldırım ilçesinde 8 Kasım gecesi meydana gelen yangında aynı aileden 8’i çocuk 9 kişi hayatını kaybettiği yerde yaşananları aktardı.Bursa’nın yoksul mahallelerinden olan Değirmenönü’nde göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı bildirildi. Yangının olduğu evin Değirmenönü Mahallesi’nin en uç noktalarında, dik bir yokuşun sonunda olduğu ifade edildi.Kayıtları bile olmayan Amina Eltaha Elmuse ile çocukları Yasir (1), Muhammed (3), Ahmed (4), Gerem (6), Merem (9), Ali Aljasem (10) ve yeğenleri Ahmed (10) ile Ali El Cesim (11) Erdoğanköy Kent Mezarlığı'na gömüldü.Baba El Cesim’in, “Onları kurtarmak için 5 kere içeri girip çıktım. Başaramadım” dediği ifade edildi.Daha önce ailesine yakın bir yerde oturduklarını anlatan El Cesim, doğalgazlı olna eski evin sahibinin yüksek kira istemesi nedeniyle 3 ay önce Değirmenönü’ndeki eve taşındıklarını söyledi.“Bu ev çok uzak. Kirası 750 TL. Kimse oturmaz, abilerimin evinden 30 kilometre uzakta. Kimse oturmaz ama çaresizlikten oturduk” diyen El Cesim, yangını üst komşunun haber verdiğini belirtti.