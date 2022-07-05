8 harbiyeliye daha tahliye: 15 Temmuz'dan habersiz olduklarına karar verildi

15 Temmuz gecesi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde getirilen ve darbeye katıldıkları iddiasıyla müebbet hapis cezasına çarptırılan 8 öğrenci daha bugün tahliye edildi. 75 öğrencinin yargılandığı dosyada böylece tutuklu askeri öğrenci kalmamış oldu.







Haberi harbiyeli annesi Melek Çetinkaya Twitter hesabından duyurdu. Çetinkaya, “FSM dosyasındaki askeri öğrencilerin hepsi tahliye. Allahım bütün yavrular tez vakitte n’olurr” dedi.





Mahkeme öğrencilerin, olaydan haberdar olmadan yola çıktıklarına, darbeyi karşılaştıkları vatandaşlardan öğrendiklerine ve sonrasında hiçbir fiile karışmadıklarına karar verdi. Kararda, öğrencilerin darbeden beraat etmeleri gerektiği belirtildi.





Fatih Sultan Mehmet Köprüsü davasında müebbet hapis cezası alan askeri öğrencilerin bir kısmı, Yargıtay’ın bozma kararı sonrası 22 Mayıs 2022’de 7 öğrenci tahliye edilmişti. Dosyada karar bekleyen 30’a yakın öğrenci vardı.





Hava Harp Okulu öğrencisi 72 kişinin yargılandığı davada, 70 öğrenci hakkında Anayasa’yı ihlal ettikleri iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Öğrencilerden 55’i hakkında yakalama emri çıkarıldı.





75 kişinin yargılandığı davada daha önce üç rütbeli sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. İki er ve 70 askeri öğrencinin dosyası ayrıldı, tutuksuz öğrencilerden bir çoğu ilerleyen süreçte yurtdışına çıktı.





Bugün serbest bırakılan 8 öğrencinin tahliye kararı.







