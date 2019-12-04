Samanyolu Haber /Gündem / '8 ilçede kanalizasyon çökecek, susuzluk ve salgın hastalıklar şehri vuracak' /04 Aralık 2019 11:06

'8 ilçede kanalizasyon çökecek, susuzluk ve salgın hastalıklar şehri vuracak'

"İstanbul'da deprem sonrası 8 ilçede kanalizasyon çökecek; susuzluk sebebiyle salgın hastalıklar meydana gelecek"

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ev sahipliğinde düzenlenen Deprem Çalıştayın’ın ikinci gününde konuşan bilim insanları, deprem sonrasına dikkati çekti. İnşaat mühendisi ve su politikaları uzmanı Dursun Yıldız, “Depremden sonra en çok ihtiyaç duyacaklarımızın arasında su geliyor. İnsanlar aç kalabilir ama susuz kalamaz” dedi.

Cumhuriyet'ten Kübra Köklü'nün haberine göre Dursun Yıldız ve İstanbul Üniversitesi Çevre Mühendisi Prof. Dr. Ayşegül Tanık, acil eylem planı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yıldız, deprem sonrası temiz su olmadığı için yangınların ve salgın hastalıkların meydana geleceğini vurgulayarak “Deprem olduğunda fay hatlarına yakın olan Bakırköy, Fatih, Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Adalar ve Beyoğlu bölgelerinde kanalizasyonlar çökecek. Yetkililer, bu bölgelerde yaşayan yurttaşlara çok uzun bir dönem sağlıklı su ve çevre ihtiyacının karşılanma konusunda zorlanacak. Öncelikle bu alanlar depreme hazırlanmalı” diye konuştu. 

"Klor tableti hayat kurtarır"

Prof. Dr. Ayşegül Tanık ise ilk 72 saatte hayatta kalmanın önemli olduğunun vurgulayarak “Deprem sonrası temiz su olmayacak. Bunun için klor tabletlerine ihtiyacınız var.

Tabii bunu nasıl kullanacağınıza dair eğitim almanız gerekiyor. Klor tableti kullanarak suyun temizleyeceğini 80 milyonda 8 kişi biliyor. Bunu herkes bilmeli. Aksi takdirde kolera salgını başlıyor” diye konuştu. Tanık, İSKİ’nin çalıştayda yaptığı açıklamada deprem sonrası 1 ay yetecek kloru olduğunu kaydetti.

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