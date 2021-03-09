8 Mart'ta kadınların sesi Almanya'dan yükseldi

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (NRW) bölgesindeki kadın dernekleri ve “Yeni Almanyalılar” 8 Mart Dünya Kadınlar gününü farklı etkinliklerle kutladı. Program Köln, Dortmund, Düsseldorf ve Duisburg şehirleri başta olmak üzere birçok yerde Alman dernekleri ve Alman kadınlar ile birlikte organize edildi.







Kuzey Ren Vestfalya Eyaletinde faaliyetlerini sürdüren VEZ-NRW e.V Dünya Kadınlar günü için Almanca bir basın bildirisi yayınlayarak üye derneklerin ve platformların etkinliği hakkında bilgi verdi.





İnitiative Teilhabe und Dialog İnisiyatifi semavi 3 dinin temsilcileri ile ortaklaşa “Dinlerde kadının önemi” adlı onliene program düzenledi. Bochum-Leseclub-Ruhr Derneği yöneticileri Caritas kadın sığınma evini ziyaret ederek kadınlara güller hediye etti ve sığınma evine para bağışında bulundular. Korona tedbirlerinden dolayı kadınlar adına hediyeleri Caritas Sığınma Evi yetkilileri teslim alarak teşekkür etti.

Herne şehrinde de kadın dernekleri bir araya gelerek program düzenlediler. Programda karşılıklı hediyeler verildi ve kadınlar gününe ait ortak bir şarkı söylendi.

Kuzey Ren Vestfalya bölgesinin birçok şehrinde ise kadın dernekleri ve inisiyatifler Zoom, Webinar ve Yotube üzerinden programlar düzenledi. Programlarda Türkiye’den gelen kadınlar yaşadıkları mağduriyetleri ve hapishane günlerini dinleyenlere aktardı. Bonn-BBC derneği, Köln Vera Bayan Derneği, Hamm Ibuv derneği, Münseter-Webikul Derneği, Wikult, Dortmund-Sophia-Platform, TDAB Bayan Platformu, Pletenberg- Elif e.V Deneği, Köln-İkult Derneği, Hagen Volme-kf Derneği, Bochum-Ruhr-Leseclub ve Mönchengladbach kadın dernekleri tarafından çeşitli etkinlikler düzenledi. Möncengladbach’da kilise ile ortak program düzenledi. Remscheid’de Kadın sığınma evi ziyaret edildi ve gül hediye edildi. Langenfeld şehrinde heim ve kampta kalan kadınlara gül ve hediye dağıtıldı.





Essen-İnitiative Teilhabe und Dialog İnisiyatifi Dünya Kadınlar günü için ödüllü şiir ve hikaye yarışması düzenledi. Gelen eserler bir heyet tarafından değerlendirilip gelecek hafta dereceye girenlere hediyeleri takdim edilecek.





Programlarda kadınlara yönelik şiddet, işkence, kötü muamele, haksız yere tutuklanma ve anneleri ile birlikte tutsak bebeklere dikkat çeken video sunumları yapıldı. Kadın gününe ait şarkılar ve şiirler okundu. Şehir merkezinde kadınlara güller dağıtıldı.

Programlarda Almanya’ya yeni gelen kadınlar Almanya’ya entegrasyon ve uyum kurslarından sonraki başarı hikayelerini aktardı. NRW’deki kadın dernekleri ve inisiyatifler, Peaceful Actions Platformu (Barışcıl Eylem Platformu) tarafından organize edilen tweet tag çalışmasına katılarak kadınların sesinin duyulmasına vesile oldu.

Kadınlar günü programları bu hafta içinde farklı etkinlikler ile devam edecek. İnitiative Teilhabe und Dialog İnisiyatifi tarafından 12 Mart günü saat 19.00 da 5 ülkeden 5 ayır kadın birlikte kendi ülkesindeki kadın haklarını ve mağudiriyetleri dile getirip ortak bir açıklama yapacağı açıklandı.



