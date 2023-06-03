8 milletvekili kürsüde çift dikiş yaptı

28. Yasama Dönemi milletvekillerinin yemin töreni ile başladı.







Milletvekilleri Anayasa’nın 81’inci maddesinde yer alan yemin metnini aynen okumak zorunda. Eksik ya da hatalı okuyan milletvekilleri yemini tekrar etti.





AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek yemin metninde “yararlanması ülküsünden” ifadesini “yararlanma ülküsünden” şeklinde okuduğu için ikinci kez tekrar etti.







AKP Denizli Milletvekili Şahin Tin, “hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik” ifadelerini eksik okuduğu için yemini tekrarladı.







İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, “ant içerim” yerine “yemin ederim” dediği için tekrar kürsüye çıktı.







AKP Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, “ant içerim” yerine “söz veririm” dediği için yemini tekrarladı.







Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, "Devletin varlığı ve bağımsızlığını vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü” yerine, “Devletin varlığı ve bağımsızlığına, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğüne”, “temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma” yerine “temel hürriyetlerden yararlanması ülküsüne ve Anayasaya sadık kalacağıma” dediği için ikinci kez yemin etti.







AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, “hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyete” ifadelerini atladığı için yemini tekrarladı.







CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal yemin etmeden önce kürsüden, “Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum” dedi. Yemin dışında konuşma yapılamayacağı için Tanal’ın yemini kabul edilmedi. Bunun üzerine Tanal ikinci kez yemin etti.







AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyyüpoğlu, yemin metnindeki “büyük Türk milleti önünde” ifadelerini söylemeyince yemini tekrarladı.

