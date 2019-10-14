Samanyolu Haber /Ekonomi / 9 ayda 8 milyar liralık batık! /14 Ekim 2019 11:26

9 ayda 8 milyar liralık batık!

Kriz bankaları da vurdu. Yılın ilk 9 ayında 8 milyar TL batık kredi varlık yönetim şirketlerine yüzde 2-3 komisyon mukabilinde satıldı. 2018’in tamamında 6 milyar TL batık kredi el değiştirmişti.

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Ekonomik krizle birlikte bankaların batık kredileri (takipteki krediler, tahsili gecikmiş alacaklar) hızla artarken, varlık yönetim şirketlerine yapılan batık kredi satışları da yükseliyor.

Bankalar yılın ilk 9 ayında bu şirketlere sattığı tahsili gecikmiş alacakların (TGA) toplamı 8 milyar TL’yi aştı. 2018’in tamamında 6 milyar TL batık kredi el değiştirmişti.  

İş Bankası 26 Eylül'de 1,1 milyar TL'lik batık krediyi 32,4 milyon TL'ye Efes Varlık Yönetim, Hayat Varlık Yönetim, Birikim Varlık Yönetim ve Doğru Varlık Yönetim’e devretmişti.

DEVREDİLEN KREDİ TUTARI 50 MİLYAR TL'Yİ GEÇTİ

Varlık yönetim şirketlerinin (VYŞ) bankalardan devraldığı ve şu an portföyünde olan batık kredi tutarı 50 milyar TL’yi geçti. 

Cumhuriyet'in haberine göre 2019’da bankaların devrettiği 8 milyar TL’lik batık kredinin yaklaşık üçte ikisini ticari krediler, kalan kısmı ise bireysel kredilerden teşkil etti.

100 TL’lik tahsili gecikmiş alacağı ortalama 2-3 yıllık hukuki takipten sonra yapılan ihalelerde bankalardan ortalama 5 ile 10 TL arasında bir fiyata satın alan varlık yönetim şirketleri, iletişime geçtiği borçluya borç tutarında indirim ya da uzun vadeli ödeme planı sunup tahsilat yapmaya çalışıyor. 

Bankalar alacakları ile satış tutarı arasındaki farkı zarar olarak bilançolarına yazarken, varlık yönetim şirketleri de devraldığı alacağın ne kadarını tahsil edebilirse o kadar gelir elde ediyor.

BANKALARIN VERDİĞİ 185 MİLYAR TL KREDİ BATTI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, takipteki kredilerin tutarı 8 Ekim 2019 itibarıyla 134,6 milyar TL’ye ulaşırken, varlık yönetim şirketlerine devredilen krediler ilave edildiğinde batık tutarı 185 milyar TL’ye ulaşıyor. 
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