Samanyolu Haber /Gündem / 8 milyarlık Naksan 1,2 milyara peşkeş çekildi, sahipleri satışın iptalini istedi /06 Ocak 2022 20:43

8 milyarlık Naksan 1,2 milyara peşkeş çekildi, sahipleri satışın iptalini istedi

Erdoğan Rejimi tarafından el konulan ve kanunlara aykırı bir şekilde satış yolu ile elden çıkarılmak istenen Naksan Holding’in satışına sahipleri itiraz etti. Ailenin avukatları satışa itiraz için dava açarken, kamunun da büyük zarara uğratıldığının altını çizdi.

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Türkiye’nin en büyük şirketlerinden biri olan ve AKP Hükumeti’nin el koyduğu Naksan Holding, takriben 8 milyarı bulan bedeline karşın, usulsüz bir şekilde yaklaşık 1,2 milyar muammen bedel ile satıldı. Ailenin avukatları satışın iptali için harekete gekti. 

AVUKATLAR İHALE SALONUNA BİLE ALINMADI

Avukat İzzettin Demir’in yaptığı yazılı açıklamaya göre, ihalenin yapıldığı gün müvekkil avukatları ihalenin yapıldığı TMSF binasına gitti. Ancak ihaleyi izlemelerine bile izin verilmedi. Medyadan, şirketin satıldığının öğrenimesi üzerine NAKSAN Holding’in sahipleri satış işlemine itiraz etmek için harekete geçti.
 
RESMİ KAYITLARA GÖRE YAPIEN'İN ALMASI MÜMKÜN DEĞİL

Açıklamada NAKSAN’ın 1 milyar 245 milyon TL bedelle Yapıen isimli inşaat şirketine satıldığı belirtildi. Ticaret sicil kayıtlarına göre şirketin kuruluş sermayesinin 100 bin lira olduğu belirtilirken “2018 yılında 2 yıl içerisinde 6.500.000.00 TL sermayeye çıkarılması kararlaştırılan bir şirketin Naksan Plastik AŞ’yi satın alabilmesi mümkün değildir. Naksan Plastik A.Ş’nin bugün itibariyle, satış bedelinin altı katı, 7.521.276.504.92 TL kefaletten kaynaklı borcu bulunmaktadır. Mevcut satış kararıyla bu borç kamu üzerine bırakılmıştır” denildi. 

ALICIYA PEŞKEŞ, KAMUYA BÜYÜK ZARAR

Açıklamada ayrıca farklı tarihlerde 6 ayrı kredi sözleşmesi ile yaklaşık 486 milyon Euro kredi kullanımı konusunda anlaşma yapıldığı, bu kredilerin kullanıldığı ve geri ödemesinin yapılmadığı bilgisi de verildi. İhalede NAKSAN’ın borçlarından alıcı firmanın sorumlu tutulmayacağının belirtilmesine rağman bu durumun mümkün olamayacağının altı çizildi. Ayrıca yargı sürecine işaret edildi ve “Bu kredi bedeli devletten tahsil edilecektir. Satış gerekçesi olan fon kurulu kararının alınması sırasında kefaletten kaynaklı bu borç ya bilinmemektderi ya da kamu kasten zarara uğratılmaya çalışılmaktadır” ifadeleri kullanıldı. 

SATIŞIN İPTALİ İSTENDİ

Tüm hukuki itirazlara rağmen yapılan satış işleminin iptali istenirken “Henüz satış işlemi kesinleşmediğinden bir an önce bu satış işleminin iptali gerekmektedir” vurgusu yapıldı. 



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