8 milyon asgari ücretli zamma kilitlendi

"Geçen yıl asgari ücreti 2 bin TL yaptılar, bu yıl 2 bin 500 TL olsa ne olacak? Bu pahalılıkta 400-500 TL zam, geçim sıkıntımızı değiştirmeyecek."





Bu sözler, bir doktor muayenehanesinde asistan olarak asgari ücret ile çalışan Neslin D.’ye ait. Üniversite mezunu olan genç kadın, Türkiye’de asgari ücret ile geçimini sağlamaya çalışan yaklaşık 8 milyon kişiden biri. Bugünlerde milyonlarca asgari ücretli gibi, onun da gözü 2 Aralık Pazartesi başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında olacak. 2020 yılı için geçerli olacak asgari ücret, bu toplantılar sonrasında Aralık ayı sonlarında açıklanacak. Asgari ücrete yapılacak zamdan umutsuz olduğunu dile getiren genç kadına göre, yapılacak yüzde 10-15 zam ile asgari ücretlilerin hayatlarında kayda değer bir iyileşme olması çok zor.







