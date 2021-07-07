Samanyolu Haber /Gündem / 8 milyon Euro'yla Türkiye'ye mi kaçtı? /07 Temmuz 2021 12:22

8 milyon Euro'yla Türkiye'ye mi kaçtı?

Almanya’da Bremen polisi, çalıştığı para nakliye şirketinin 8 milyonunu çalan Yasemin’i bulmak için halktan yardım istedi. Yasemin ve yardımcısının paraları karayoluyla Türkiye'ye kaçırmış olabileceği ve Antalya'da tatilde olabileceği bile düşünülüyor.

SHABER3.COM

Almanya’nın Bremen kentinde para taşıma şirketi Loomis‘in bankalara gönderdiği 8 milyon Euro'yla kaçan 28 yaşındaki Türk kızı Yasemin Gündoğan için Alman polisi halktan yardım istedi. Alman basını Yasemin'e, “Güler yüzlü milyoner hırsız” lakabını taktı.

Polis, Yasemin'in fotoğraflarını medyaya ve sosyal ağlara yayarak “tanıyanların ve yerini bilenlerin” Bremen polisine bilgi vermelerini talep ederken, soyguna yardım ettiği belirlenen bir kadın gözaltına alındı. Paraların, kara yoluyla Türkiye’ye kaçırılmış olma ihtimali üzerinde de duruluyor. Yasemin’in Almanya’da olmadığı düşünülürken Antalya civarında tatilde olabileceği bile tahmin ediliyor.

Genç kadının yalnız çalışmadığı tahmin ediliyor.

LÜKSÜ SEVERDİ AMA ÇOK SAFTI…

Bu arada, 8 milyonluk soygunun Yasemin tarafından tek başına gerçekleştirilmiş gibi görülse de, planlamasında başkalarının da bulunabileceği belirtiliyor. Yasemin'in okul arkadaşları, “Giyim kuşam ve lükse düşkündü ama saf biriydi. Öyle parlak biri değildi” diyerek, onun bu işte kullanılmış olabileceğine dikkat çekti.

Güler yüzlü milyoner Yasemin'le ilgili izler, bir dönemler çalıştığı Ocean 27 adlı nargileciye çıkıyor. Bölge halkının, “Bir organize çete tarafından işletildiğini” söylediği nargilecide Yasemin doğum gününü kutlamış, ağabeyi de orada parti yapmış.

Nargilecinin müdavimleri arasında Werder Bremen'in eski futbol yıldızları Melvyn Lorenzen, Tim Wiese, eski oyuncu Mustafa Alın'ın da bulunduğu öğrenildi.

BERLİN'DEN KİRALANDI, PLAKA DEĞİŞTİ

21 Mayıs'ta gerçekleşen soygun öncesi, Berlin-Spandau'dan bir Mercedes Vito minibüs kiralanmış ve sahte plakalar takılmıştı. 19 Mayıs'taki bu kiralamadan sonra, paralar bu araçla taşınmış, Yasemin paraları nakliye firmasının kullandığı özel çöp konteynerleri ile çıkarıp araca yükledikten sonra ve soygun bitince de araç, kiralandığı plakalarla yeniden, kiraya veren şirketin otoparkına bırakılmıştı.

Tüm bu işlerin Yasemin tarafından tek başına gerçekleştirilmiş olamayacağı, bir planlama olduğu belirtiliyor.

21 Mayıs'taki soygundan sonra izne ayrılan Yasemin, o tarihten beri bulunamıyor. Cuma günü gerçekleştirilen soygun, bir sonraki hafta Salı günü fark edilebilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 8 milyon Euro'yla Türkiye'ye mi kaçtı? Sonraki Haber >>

Yalancıların Mumları Teker Teker Sönüyor…

Yalancıların Mumları Teker Teker Sönüyor…

Salih Gergerlioğlu'nu gözaltına aldılar.

Salih Gergerlioğlu'nu gözaltına aldılar.

'Korona Türkleri etkilemez' diyen Erbaş: Türkiye'nin Elon Musk'ıyım!

'Korona Türkleri etkilemez' diyen Erbaş: Türkiye'nin Elon Musk'ıyım!

Peker, bu sefer Soylu'nun kasasını açıkladı

Peker, bu sefer Soylu'nun kasasını açıkladı

"Hukuksuz geri itmeleri durdurun"

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan

Meksika körfezi alev alev

Meksika körfezi alev alev

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:34:56