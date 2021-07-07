8 milyon Euro'yla Türkiye'ye mi kaçtı?

Almanya’nın Bremen kentinde para taşıma şirketi Loomis‘in bankalara gönderdiği 8 milyon Euro'yla kaçan 28 yaşındaki Türk kızı Yasemin Gündoğan için Alman polisi halktan yardım istedi. Alman basını Yasemin'e, “Güler yüzlü milyoner hırsız” lakabını taktı.





Polis, Yasemin'in fotoğraflarını medyaya ve sosyal ağlara yayarak “tanıyanların ve yerini bilenlerin” Bremen polisine bilgi vermelerini talep ederken, soyguna yardım ettiği belirlenen bir kadın gözaltına alındı. Paraların, kara yoluyla Türkiye’ye kaçırılmış olma ihtimali üzerinde de duruluyor. Yasemin’in Almanya’da olmadığı düşünülürken Antalya civarında tatilde olabileceği bile tahmin ediliyor.





Genç kadının yalnız çalışmadığı tahmin ediliyor.





LÜKSÜ SEVERDİ AMA ÇOK SAFTI…





Bu arada, 8 milyonluk soygunun Yasemin tarafından tek başına gerçekleştirilmiş gibi görülse de, planlamasında başkalarının da bulunabileceği belirtiliyor. Yasemin'in okul arkadaşları, “Giyim kuşam ve lükse düşkündü ama saf biriydi. Öyle parlak biri değildi” diyerek, onun bu işte kullanılmış olabileceğine dikkat çekti.





Güler yüzlü milyoner Yasemin'le ilgili izler, bir dönemler çalıştığı Ocean 27 adlı nargileciye çıkıyor. Bölge halkının, “Bir organize çete tarafından işletildiğini” söylediği nargilecide Yasemin doğum gününü kutlamış, ağabeyi de orada parti yapmış.





Nargilecinin müdavimleri arasında Werder Bremen'in eski futbol yıldızları Melvyn Lorenzen, Tim Wiese, eski oyuncu Mustafa Alın'ın da bulunduğu öğrenildi.





BERLİN'DEN KİRALANDI, PLAKA DEĞİŞTİ





21 Mayıs'ta gerçekleşen soygun öncesi, Berlin-Spandau'dan bir Mercedes Vito minibüs kiralanmış ve sahte plakalar takılmıştı. 19 Mayıs'taki bu kiralamadan sonra, paralar bu araçla taşınmış, Yasemin paraları nakliye firmasının kullandığı özel çöp konteynerleri ile çıkarıp araca yükledikten sonra ve soygun bitince de araç, kiralandığı plakalarla yeniden, kiraya veren şirketin otoparkına bırakılmıştı.





Tüm bu işlerin Yasemin tarafından tek başına gerçekleştirilmiş olamayacağı, bir planlama olduğu belirtiliyor.





21 Mayıs'taki soygundan sonra izne ayrılan Yasemin, o tarihten beri bulunamıyor. Cuma günü gerçekleştirilen soygun, bir sonraki hafta Salı günü fark edilebilmişti.