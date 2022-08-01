Samanyolu Haber /Gündem / 8 saatlik elektrik kesintisi nedeniyle tarlalar kurudu /01 Ağustos 2022 15:07

8 saatlik elektrik kesintisi nedeniyle tarlalar kurudu

Şanlıurfa ve Mardin’de yaşanan ve saatlerce süren elektrik kesintisi nedeniyle bölgede tarlaların susuz kalarak kuruduğu aktarıldı.

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Evrensel'de yer alan habere göre CHP’li milletvekili Mahmut Tanal, özel elektrik şirketi DEDAŞ’ın günlük 8 saatlik elektrik kesintisi uygulaması nedeniyle Şanlıurfa ve Mardin’de pamuk ve mısırın kurumaya başladığını, yurttaşların buzdolabındaki yiyeceklerinin bozulduğunu, sağlıkla ilgili cihazları kullanmak zorunda olan hastaların mağdur edildiğini belirterek duruma tepki gösterdi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından enerji şirketlerine yapılan bir bildirimde enerji kullanımında “tasarruf” uygulanması için kademeli kesintiler yapılması istenmiş, bunun üzerine Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Batman ve Batman’da elektrik dağıtım işini yapan özel şirket Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ), kademeli kesintilere gidileceğini açıklamıştı.

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, Şanlıurfa ve Mardin’de günlük 8 saati bulan elektrik kesintisi uygulamasıyla pamuk ve mısır üreticisini zor durumda bırakan, evlerde elektriksiz kalan vatandaşları mağdur eden Dicle Elektrik firmasına sert tepki gösterdi. Tanal, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Hem Şanlıurfa’da hem de Mardin’de tarladaki pamuk ve mısırın suya en çok ihtiyaç duyduğu dönemdeyiz. Fakat DEDAŞ’ın elektriği kesmesi nedeniyle tarlalarını sulayamayan çiftçinin emeği boşa gitmek üzere” dedi.
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