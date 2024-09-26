8 yaşındaki çocuğun 15 Temmuz'la ilişkisini araştırdılar

İstanbul’da Hizmet Hareketi’yle irtibatlı oldukları iddiasıyla 4 ay önce düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan, aralarında lise öğrencisi 14 kız çocuğunun da bulunduğu 19’u tutuklu 41 kişinin yargılandığı dava dördüncü gününde devam ediyor.







15 TEMMUZ’LA İLİŞKİLENDİRİLMEYE ÇALIŞILMIŞ

Kamuoyunda ‘Kız Çocukları Davası’ olarak bilinen davanın bugünkü duruşmada 16 yaşındaki lise öğrencisi M.A. ile ilgili polis tarafından yapılan araştırma ortaya çıktı. Teknik ve fiili takip sonrasında gözlem altında alınan 16 yaşındaki M.A.’nın 8 yıl önceki 15 Temmuz’la ilişkilendirilmeye çalışılması dikkatlerden kaçmadı. Bugün terör suçlaması ile karşı karşıya kalan 16 yaşındaki M.A, 15 Temmuz'da henüz sadece 8 yaşındaydı.





6 YAŞINDA BANK ASYA’DA HESABININ OLUP OLMADIĞI SORULDU

İşte M.A. ile ilgili 15 Temmuz soruları…





– Terör soruşturmalarında adının geçip geçmediği,





– Soruşturma geçiren kişiler ile şirket ortaklığının olup olmadığı,





– 2013-2014 yıllarında (yani M.A. henüz 5-6 yaşındayken) Bank Asya’da hesap artışının olup olmadığı,





– TEM Daire Başkanlığına ait 15 Temmuz sonrasında işlem yapılan kişiler listesinde isminin yer alıp almadığı,







– KHK’lar ile kapatılan dernek sendika vs üyeliğinin olup olmadığı,





– KHK ile ihraç edilenler arasında olup olmadığı,





– Bylock kullanıcısı olup olmadığı, Bylock yazışmalarında isminin geçip geçmediği





– KHK ile kayyım atanan şirketlerde SGK kaydının olup olmadığı,





– Gizli tanıkların ifadelerinde adının geçip geçmediği,