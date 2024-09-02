8 yaşındaki Narin'in amcası tutuklandı: İşte gerekçesi!

SON KEZ OKULUN GÜVENLİK KAMERASINDA GÖRÜNTÜLENDİ





AMCASI ZIRHLI ARAÇLA ADLİYEYE GETİRİLDİ





AMCANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI





NARİN'İN KAYBOLMASINDAN BİR GÜN ÖNCE





ARABADAKİ DNA EŞLEŞMESİ SORULDU





PTS KAYITLARI NEDEN KESİLDİ?





NARİN'İN BABASINI TEHDİT ETTİ Mİ?





Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde, 21 Ağustos'ta öğleden sonra Kur'an kursundan çıkıp bir daha haber alınamayan Narin Güran'ın babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00 sıralarında jandarma karakoluna giderek kızının kayıp olduğunu bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Bağlar Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerinden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi.Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.Ayrıca Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Okulun 21 Ağustos'ta saat 15.15'teki güvenlik kamerası görüntülerinde, Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılıp tepe yolunu kullanarak, evine doğru gittiği yer aldı.Arama çalışmalarında 22 Ağustos’ta Güran ailesinin evine 3 kilometre mesafede, 28 Ağustos'ta ise 2 kilometre mesafede iki farklı çocuk terliği bulundu. Ancak her iki terliğin de ailesinin beyanıyla Narin Güran'a ait olmadığı belirlendi.Soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakıldı. Soruşturma sürerken, bu kez Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran da gözaltına alındı. Salim Güran'ın aracından alınan DNA örneklerinin, Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleriyle eşleştiği belirtildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Güran, zırhlı araçla tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.Şüpheli amcanın 2 Eylül'de Jandarma'ya verdiği ifadesinin ayrıntılarına DW Türkçe ulaştı. 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasından, kızının araması üzerine haberdar olduğunu belirten Salim Güran, olay öncesinde Narin’i görmediğini iddia etti. Aramalara katıldığını ifade eden Salim Güran, telefonunun Narin’in kaybolmasından önce neden kapalı olduğuna ilişkin soruya ise "Tarlaların yanında olduğum süreçte telefonum çekmiyordu" cevabında bulundu.Telefonundaki whatsapp mesajları ve görüşmelerini neden sildiği soruna ise amca Salim Güran, "Kardeşim Arif'in mermileri yakalandığında arayıp 'tanıdık yok mu' diye sordum. Bu sebeple o tarihte tüm whatsapp kayıtlarını sildim" karşılığını verdi. Telefonunun ses kayıt özelliği olduğunu belirten amca Salim Güran, ses kayıtlarını 23 Ağustos'ta silmesine ilişkin ise "Çarıklı'ya baskın olduğu akşam kendisinin bu kayıtları sildiğini" söyledi. Telefonunda kayıtlı Tiktok ve Facebook hesaplarının bulunduğunu belirten amca burada satılan araçları, tarımla ilgili aletleri beğendiğini, bazen de yetişkinlere özel içerikleri izlediğini anlattı.Narin'in kaybolmasından bir gün öncesini anlatan Salim Güran, şu ifadeyi verdi:"20 Ağustos'ta aile bireyleri olarak abim Erhan'ın evinde toplandık ve kimlere düğün davetiyesi dağıtılacağı hususu konuşuldu. Olay günü aile bireylerinin çoğu davetiye dağıtmaya gitti. Ancak ben gitmedim. Olay günü oğullarım Devran ve Uğurcan ile yapılan telefon görüşmeleri davetiye dağıtımına ilişkin olabilir."Salim Güran'nın arabasında Narin Güran'ın DNA’sı çıkmıştı. Şüpheli amca, bu araca Narin'i hiç bindirmediğini, DNA profilinin araçta nasıl çıktığını bilmediğini, arabanın kapılarını evinin önündeyken bazen açık bıraktığı iddiasını öne sürdü.Sorgu sırasında Salim Güran’a küçük kızın kaybolduğu 21 Ağustos günü saat 14:33'ten sonra aracının Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) kayıtlarının neden kesildiği iddiası soruldu. Tarlalarında çalışan Atasoy ailesinin çocuklarını Uzunbahçe köyüne götürdüğünü, daha sonra köyde bulunan Ramazan Atasoy birlikte tarlaya geri döndüğünü iddia eden Güran, köye gittiğinde Mehmet Selim Atasoy'un eşinin kendisine su ikram ettiğini ve orada araçta onların küçük kızları ile oynadığını savundu.Salim Güran kardeşi Arif Güran (Narin Güran'ın babası) ile aralarında husumet olduğu iddiasını da reddetti. Böyle bir şey olmadığını öne süren Güran, kardeşine "Sana böyle bir acı yaşatacağım, ömür boyu unutmayacaksın" şeklinde bir söz kullanmadığını söyledi.Amca Güran, Narin'i kimin kaçırdığını bilmediğini, Narin'in erkek kardeşinin de küçük kıza zarar verdiğini düşünmediğini ifadesine ekledi.