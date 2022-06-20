8 yılda 24 bin ölüme sebep olan 'pushback'lere karşı pedal çevirdiler

Verein Verfolgt Derneği, dünyanın göz yumduğu insanlık dramlarından biri olan 'pushback'e dikkat çekebilmek için önemli bir protestoya imza attı.





Pushbacklerin bir insan hakları ihlali olduğunu duyurmak adına İsviçre'nin Schaffhausen kantonundan bisikletler ile yola çıkan gönüllüler, Cenevre'ye kadar pedal çevirecekler. Etkinlik, 26 Haziran günü Birleşmiş Milletler binası önündeki basın açıklaması ile sonlandırılacak.









Güzergah boyunca, şehir merkezlerinde, park ve piknik alanlarının yanı sıra uygun ortamlarda flayer dağıtılacak, insanlarla etkilesim, bilgilendirme ve farkındalık oluşturma faaliyetleri yapılacak.











Bilinen rakamlara göre son 8 yılda 24 binden fazla insan pushback sonucu hayatını kaybetti.







Pushbackler ölümlerin yanı sıra çeşitli dramlara da sebep olmaya devam ediyor. Sadece son bir yılda Türkiye’ye geri itilen 233 kişiden 76’sı tutuklanarak cezaevine kondu. Türkiye’ye geri itilen ve tutuklanan 8 aylık hamile Ceyda Eroğlu da onlardan sadece bir tanesi.







