8 yıldır cezaevindeydi, 24 saat geçmeden yeniden gözaltına alındı

8 yıldır tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden dün akşam saatlerinde tahliye edilen Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Onursal Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı gözaltına alındı.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre Kozağaçlı'nın tahliyesine savcılığın itirazda bulunduğu ve bunun üzerine yakalama kararı çıkarıldığı ve gözaltına alındığı öğrenildi.





2017'de "terör örgütüne üye olma" iddiasıyla tutuklanan ÇHD Onursal Genel Başkanı avukat Selçuk Kozağaçlı dün akşam saatlerinde Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden tahliye edilmişti. Kozağaçlı, tahliye sonrası yaptığı açıklamada "Bize yapılan kötülük son bulacak, zulüm bitecek. Onurlu bir yaşamı hep birlikte var edeceğiz" demişti.





YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Ancak, tahliye kararına yapılan bir itirazla Kozağaçlı hakkında yeniden yakalama kararı verildi. Savcılık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Kozağaçlı yakalama kararı doğrultusunda yeniden gözaltına alındı.





SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Edinilen bilgiye göre Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Onursal Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı hakkında yeni bir soruşturma açılmadı.





Hükmünü tamamlayıp tahliye edilmesine dair savcılık tarafından yapılan itiraz üzerine yakalama çıkarıldığı ve sağlık muayenesinden sonra çağlayan adliyesine getirileceği bildirildi.