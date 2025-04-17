Samanyolu Haber /Gündem / 8 yıldır cezaevindeydi, 24 saat geçmeden yeniden gözaltına alındı /17 Nisan 2025 14:28

8 yıldır cezaevindeydi, 24 saat geçmeden yeniden gözaltına alındı

8 yıl sonra tahliye edilen Selçuk Kozağaçlı yeniden gözaltına alındı.

SHABER3.COM

8 yıldır tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden dün akşam saatlerinde tahliye edilen Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Onursal Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı gözaltına alındı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Kozağaçlı'nın tahliyesine savcılığın itirazda bulunduğu ve bunun üzerine yakalama kararı çıkarıldığı ve gözaltına alındığı öğrenildi.

2017'de "terör örgütüne üye olma" iddiasıyla tutuklanan ÇHD Onursal Genel Başkanı avukat Selçuk Kozağaçlı dün akşam saatlerinde Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden tahliye edilmişti. Kozağaçlı, tahliye sonrası yaptığı açıklamada "Bize yapılan kötülük son bulacak, zulüm bitecek. Onurlu bir yaşamı hep birlikte var edeceğiz" demişti. 

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI
Ancak, tahliye kararına yapılan bir itirazla Kozağaçlı hakkında yeniden yakalama kararı verildi. Savcılık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Kozağaçlı yakalama kararı doğrultusunda yeniden gözaltına alındı.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ
Edinilen bilgiye göre Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Onursal Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı hakkında yeni bir soruşturma açılmadı.

Hükmünü tamamlayıp tahliye edilmesine dair savcılık tarafından yapılan itiraz üzerine yakalama çıkarıldığı ve sağlık muayenesinden sonra çağlayan adliyesine getirileceği bildirildi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 8 yıldır cezaevindeydi, 24 saat geçmeden yeniden gözaltına... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:13:44