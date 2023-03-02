"8 yıldır cezaevindeyim, bir böbreğimi kaybettim ama kimsenin önünde eğilmem"

Egemen Harekât Planı davasında verilen hapis cezalarını bozan istinaf mahkemesi kararının ardından gazetenin eski yöneticileri Ahmet Altan, Yasemin Çongar, Yıldıray Oğur ve muhabir Mehmet Baransu’nun yeniden yargılanmasına bugün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı.







Davayı takip eden P24’ün aktardığına göre, 8 yıldır tutuklu bulunan gazeteci Mehmet Baransu’nun Silivri Cezaevi’nden SEGBİS ile katıldığı duruşmada Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur’un avukatları hazır bulundu.





BARANSU: 8 YILDIR CEZAEVİNDEYİM BİR BÖBREĞİMİ KAYBETTİM AMA KİMSENİN ÖNÜNDE EĞİLMEM

İstinaf mahkemesinin bozma ilamına ilişkin beyanda bulunan Mehmet Baransu, “İstinaf mahkemesine sunmuş olduğum dilekçede mahkemenizin hukuksuz yargılamasına değinmiştim. İstinaf da bu hususlar dikkate alarak cezamı bozdu. Bu hukuksuzluğa son vermenizi talep ediyorum. 8 yıl kaybettim. Bir böbreğimi kaybettim burada. Ama kimsenin önünde eğilmem. Çok doluyum. Heyetinize karşı da çok doluyum. Bana davasız yargılama yaptınız. Davasız yargılamadan ceza verdiniz bana.” ifadelerini kullandı.







İstinaf mahkemesine gönderdiği iki ayrı dilekçede yer alan hususların mahkeme tarafından incelenmesini ve eksikliklerin giderilmesini isteyen Baransu, “Susmayacağım. Çıktığım zaman yine bu davaları yazacağım. Tek dileğim ölmeden cezaevinden çıkmak ve yaşadığım tüm hukuksuzlukları anlatmak.” dedi.





AVUKAT ÇİĞDEM KOÇ: İSTİNAF TOP ÇEVRİMİŞ PASI SİZE ATMIŞ

Baransu’nun avukatı Çiğdem Koç ise, “Müvekkilimin cezaevindeki sekizinci yılı bugün bitti. İstinaf beraat kararı verememiş top çevirmiş, pası size atmış. Umarım siz ağlara gönderebilirsiniz. İstinafın katılan sıfatlarının kaldırılması konusundaki hükmüne de mahkemeniz uyar umarım.” diye konuştu.





Avaukat Çiğdem Koç, katılan sıfatlarının kaldırılması için mahkemenin ara karar kurmasını talep etti.





Yasemin Çongar ve Ahmet Altan’ın avukatı Figen Albuga Çalıkuşu ise istinafın bozma ilamına ilişkin beyanda bulundu ve eksikliklerin tamamlanmasını istedi. Çalıkuşu ayrıca katılan sıfatlarının kaldırılmasını istedi.





Yıldıray Oğur’un avukatı Gülçin Avşar da, istinafın bozma kararına uyulmasını ve katılma sıfatlarının kaldırılmasını istedi.





Mahkeme, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dosya ile mevcut dosyanın birleşmesi için muvafakat istenmesine karar verdi. Daha önceki yargılamada verdiği ara karardan dönen mahkeme, suçtan zarar görmedikleri için katılanların katılma sıfatlarını kaldırdı.





Mahkeme davayı 31 Mayıs’a erteledi.





NE OLMUŞTU?





OLMAYAN BELGEYE TOPLAM 13 YIL CEZA VERİLDİ

4 Mart 2022 tarihinde İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Genelkurmay Başkanlığı’nın 2008 yılında imha ettiğini resmi yazıyla bildirdiği “Egemen Harekât Planı” belgesini temin ve ifşa ettiği suçlamasıyla gazeteci Mehmet Baransu’ya olmayan bir belgeden 13 yıl hapis cezası verilmişti.





Mahkeme, Baransu’nun “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme” suçundan 6 yıl, “devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama” suçundan 7 yıl hapis ile cezalandırılmasına karar verilmişti.





İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 39 duruşmanın ardından Genelkurmay Başkanlığı’nın resmi yazısıyla olmadığını mahkemeye bildirdiği bir belgeyi temin ve ifşa ettiği gerekçesiyle gazeteci Mehmet Baransu’ya toplam 13 yıl hapis cezası verdi.





İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi, Baransu’nun 13 yıl hapis ile cezalandırıldığı “Egemen Hareket Planı Davası’ndan” cezasını bozdu. Daire aynı zamanda Baransu’nun tahliyesine karar verdi.



