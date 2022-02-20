Samanyolu Haber /Gündem / 8 yıldır komada olan Kenan Işık'tan son haber /20 Şubat 2022 11:49

8 yıldır komada olan Kenan Işık'tan son haber

2014 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu yıllardır komada olan Kenan Işık'ın sağlık durumuna dair yakın arkadaşı Ozan Zeybek açıklama yaptı.

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Uzun bir süredir kendisinden haber alınamayan Işık'ın son durumunu yakın arkadaşı katıldığı bir programda açıkladı.

"BIRAKTIĞIMIZ GİBİ"
Kenan Işık'ın sağlık durumuna ilişkin A Spor'da konuşan Ozan Zeybek, Işık'ın son durumuna dair şunları söyledi:

"Nisan'da 8 yıl olacak. Ama bakımı çok iyi. Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor, besin takviyesi alıyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor."

Cumhuriyet'te yer alan habere göre 2014 yılında spor sonrasında saunaya giren Kenan Işık, fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarpması sonucu beyin kanaması geçirmişti. Işık geçirdiği kaza sonrası 8 yıldır komada.



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