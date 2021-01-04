Samanyolu Haber /Gündem / 80 yaşında 6. kez baba oldu /04 Ocak 2021 10:27

80 yaşında 6. kez baba oldu

Kıbrıs asıllı Türk işadamı Asil Nadir yeniden baba oldu. Nadir'in 36 yaşındaki ikinci eşi Nur Nadir'in Mert Selim Nadir isimli bebeğini dünyaya getirdiği belirtildi.

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İşadamı Asil Nadir, 80 yaşında baba oldu. 1990’lı yıllarda İngiltere’nin en büyük şirketlerinden Polly Peck’in iflas etmesinin ardından İngiltere hükümeti, vergi yolsuzluğu nedeniyle Nadir hakkında tutuklama kararı çıkartmıştı.

Uzun yıllar Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan Nadir, 2010 yılında kendi isteği ile döndüğü İngiltere’nin başkenti Londra’da tutuklanmış, 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Nadir, Türkiye'nin diplomatik girişimleri sonrasında 2016 yılında Türkiye'ye iade edilerek serbest bırakılmıştı. Nadir, Kıbrıs'ta medya patronluğuna kaldığı yerden devam ediyor.

Nadir’in önceki evliliklerinden 4 erkek çocuğu bulunurken, geçtiğimiz yıl ise Lisa Nur adında bir kız çocuğu dünyaya gelmişti.
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