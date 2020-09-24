Samanyolu Haber /Gündem / 80 yaşında cezaevinde hayatını kaybetti /24 Eylül 2020 11:02

80 yaşında cezaevinde hayatını kaybetti

Kürtçe mevlit okuduğu gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklanan 80 yaşındaki hasta tutuklu mele Ali Boçnak acil tahliye taleplerine rağmen serbest bırakılmadı. Boçnak, Patnos L Tipi Cezaevi’nde hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Kürtçe mevlit okuduğu gerekçesiyle ceza alan 80 yaşındaki Ali Boçnak yaşamını yitirdi. Boçnak’ın birçok hastalıkla boğuşurken, ayrıca tutukluyken yapılan bir ameliyatta enfeksiyon kapmıştı.

Yeni Yaşam gazetesinin haberine göre hayati tehlikesi bulunan Boçnak için önceki günlerde acil tahliye kampanyası başlatılmıştı. Kimlik yaşı 76, asıl yaşı 80 olan Ali Boçnak, 2017’de tutuklandı. Medresede yetişen ve Kürtçe mevlit okuyan Ali Boçnak, “KCK operasyonları”nda gözaltına alındı.

Boçnak, ağır hasta olmasına rağmen İstanbul Adli Tıp 2018’de cezaevinde kalabilir raporu vermişti. Boçnak'ın oğlu ise Twiter'a şöyle yazdı:
Boçnak’ın cenazesinin memleketi Kars’ta defnedileceği öğrenildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 80 yaşında cezaevinde hayatını kaybetti Sonraki Haber >>

Yandaş Metiner dondu kaldı!

Yandaş Metiner dondu kaldı!

Gurbetçi çift, sözleriyle vatandaşa saç baş yoldurdu

Gurbetçi çift, sözleriyle vatandaşa saç baş yoldurdu

Ali Babacan bombaladı

Ali Babacan bombaladı

Yıllar sonra anlattı

Yıllar sonra anlattı

Zulmedilen, işkence gören, çocuklarıyla cezaevine atılan anneler

Zulmedilen, işkence gören, çocuklarıyla cezaevine atılan anneler

'500 bin TL maaş alıyor' iddiası için ne dedi?

'500 bin TL maaş alıyor' iddiası için ne dedi?

Başkentte sağlıkçıların düştüğü duruma bakın

Başkentte sağlıkçıların düştüğü duruma bakın

3 küçük çocuğun kaza anındaki kurtuluşu kameralara yansıdı

3 küçük çocuğun kaza anındaki kurtuluşu kameralara yansıdı

Duvarın üzerinde mahsur kaldılar

Duvarın üzerinde mahsur kaldılar

Hindistan'da dağ aşağıya ,ndi

Hindistan'da dağ aşağıya ,ndi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:20:47