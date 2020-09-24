80 yaşında cezaevinde hayatını kaybetti

Kürtçe mevlit okuduğu gerekçesiyle ceza alan 80 yaşındaki Ali Boçnak yaşamını yitirdi. Boçnak’ın birçok hastalıkla boğuşurken, ayrıca tutukluyken yapılan bir ameliyatta enfeksiyon kapmıştı.





Yeni Yaşam gazetesinin haberine göre hayati tehlikesi bulunan Boçnak için önceki günlerde acil tahliye kampanyası başlatılmıştı. Kimlik yaşı 76, asıl yaşı 80 olan Ali Boçnak, 2017’de tutuklandı. Medresede yetişen ve Kürtçe mevlit okuyan Ali Boçnak, “KCK operasyonları”nda gözaltına alındı.





Boçnak, ağır hasta olmasına rağmen İstanbul Adli Tıp 2018’de cezaevinde kalabilir raporu vermişti. Boçnak'ın oğlu ise Twiter'a şöyle yazdı:

