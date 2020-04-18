Samanyolu Haber /Gündem / 80 yaşında ihtiyar bile olsa... /18 Nisan 2020 18:39

80 yaşında ihtiyar bile olsa...

Ankara'da Koronavirüs salgını sebebiyle evden çıkması yasak olan 80 yaşındaki bir kişi, sosyal medyada başkalarının yaptığı paylaşımı beğendiği için karakola götürüldü. Gerekçe ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Eroğan'a hakaret!

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Ankara’da 80 yaşındaki bir kişi, Facebook hesabında başkalarının yaptığı paylaşımları beğendi. 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek’in şahsi Twitter hesabından paylaştığı ifade tutanağına göre polis, Cumhurbaşkanı’na hakaretle suçlanan kişiyi 5 Nisan’da evinden alıp karakola götürdü. 

İfadesi alınan kişi, 1940 doğumlu olduğunu belirterek  şunları söyledi: “1994 yılında emekli oldum ve evde kızım ile birlikte kalmaktayım. Ben 1940 doğumluyum ve yaşlıyım. Benim evde canım sıkıldığı için kızım telefona benim kullanmam için Facebook yükledi ve telefonunu bana verdi. Ben de yaşlı olduğum ve vakit geçirmek için akrabaların resimlerini görmek için Facebook’ta açılan profili kullandım."

"İSTEMEDEN ELİM DOKUNMUŞ"

"Hesapta görülen yazıları takipçileri olsun ve şahısların memnuniyeti için ve yazının içeriğini okumadan ve manasını bakmadan beğendim." diyen aynı kişi, "Ayrıca bazılarını ise istemeden elim dokunduğundan dolayı beğenmiş olduğumda şeklinde işaretlenmiş oluyordu çünkü yaşlı olduğum ve gözümde de katarak olduğu için istemeden de beğendiklerim bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

MUHARREM ERKEK: ÖNEMLİ OLAN TEK ADAMIN KEYFİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, skandalı Twitter hesabında duyurdu: “Şahıs devleti nasıl olur, örneği. 1940 doğumlu, 80 yaşında vatandaş. Sokağa çıkması yasak. Facebook hesabında yaptığı bir beğeniden dolayı karakola götürülüp ifadesi alınıyor. Virüs kapar mı, yaşı nedeniyle hayatı tehlikeye girer mi? önemli değil. Önemli olan tek adamın keyfi.”
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