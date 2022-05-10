80 yaşındaki Makbule teyze ‘örgüte yataklık’ suçlamasıyla tutuklandı

Van’ın Edremit ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Makbule Özer ile 80 yaşındaki eşi Hadi Özer “örgüte yardım ve yataklık ” iddiasıyla yargılandı. Yerel mahkeme tarafından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan yaşlı çift, Yargıtay’ın hapis cezasını onamasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



NE OLMUŞTU?



Van’ın Edremit ilçesinde 24 Temmuz 2018 tarihinde evlerine yapılan polis baskını sonucu 4’ü çocuk 17 kişinin bulunduğu eve yapılan baskında Makbule Özer ve Hadi Özer’in de bulunduğu aynı aileden 5 kişi gözaltına alınmıştı. Baskın sırasında misafir olarak evde bulunan Şükran Yıldız, 3 saat boyunca işkence yapılmasının ardından gözaltına alınmıştı.



3 SAAT BOYUNCA İŞKENCE ETTİLER



Hukuk yardımı talebiyle İnsan Haklarına Derneği’ne başvuran Özer ailesi olayı şöyle anlatmıştı: “Aşağıda bize ağza alınmayacak küfürler ettiler. Bizi ‘İstersek sizi burada öldürürüz. Bizim buna yetkimiz var’ diyerek tehdit ettiler. Kimlikleri topladıkları sırada Şükran’ı aşağı indirdiler. 3 saat boyunca işkence ettiler. Ancak Şükran yürüyemiyordu, ayakları tutmuyordu. Şükran’ın yüzünü görmedik, saçlarıyla yüzünü kapatmışlardı. ‘Kafanı kaldırırsan sıkarız’ dediler. Ailenin erkeklerini ve Makbule Özer’i aldılar. Onları araçla Emniyet’e götürdüler. Eve girdiğimizde 3 katı da darmadağın etmişlerdi. Şükran’ın sırtında sopalar kırmışlar, her tarafta kırık sopalar vardı. Odanın içi sırılsıklamdı. Dolaptaki buzları çıkarmışlardı. Dolapta ne kadar su varsa getirmişlerdi. Odada kırık sürahi de vardı. Yerlerde onlarca izmarit vardı ama söndürüldüğü yer yoktu. Yerlerde ıslak havlular vardı. Birkaç sefer bayılmış olmalı ki bir polis yanımıza geldiğinde ‘Fahişeye bak durmadan bayılıyor’ dedi. Odada devrilmiş yatağın altından bir tutam saç çıkardık.”