80 yaşındaki göçmen kadın, yanlış form doldurduğu için sınır dışı edilebilir

Olszewska, geçen yıl eylül ayında altı aylık bir ziyaretçi vizesiyle İngiltere’ye geldi. Oğlu ve geliniyle kalıcı olarak yaşayabilmesi için gerekli başvuru yapıldı, ancak İçişleri Bakanlığı'ndan aylarca yanıt alınamadı.



25 Mart’ta gelen ret mektubunda, başvurunun kağıt form yerine çevrimiçi yapıldığı için geçersiz olduğu belirtildi. Olszewska’nın ziyaretçi vizesinin süresi dolduğundan, şu anda ülkede yasal olarak bulunmadığı vurgulandı.



İçişleri Bakanlığı, Olszewska’nın yasadışı şekilde kalmaya devam etmesi halinde gözaltına alınabileceğini, para cezası alabileceğini, hapis cezasıyla karşılaşabileceğini ve sınır dışı edilerek ülkeye girişinin yasaklanabileceğini belirtti.



Oğlu Michal Olszewski, İçişleri Bakanlığı’nın bu kararını sert bir şekilde eleştirerek, annesinin bu durumdan büyük üzüntü duyduğunu ve birlikte vakit geçirmek istediklerini söyledi.



Ailenin avukatı Katherine Smith, kararın ciddi sonuçları olacağını belirterek, bakanlığa karşı yargı yoluna başvurmayı planladıklarını açıkladı. İçişleri Bakanlığı ise bireysel vakalar hakkında yorum yapmama politikalarını sürdürdüklerini belirtti.