Samanyolu Haber /Gündem / 80 yaşındaki mahpus Makbule Özer: ‘Dört duvar arasındayım, her an burada ölebilirim’ /24 Mayıs 2022 14:00

80 yaşındaki mahpus Makbule Özer: ‘Dört duvar arasındayım, her an burada ölebilirim’

Van’da tutuklanan 80 yaşındaki Makbule Özer, sağlık sorunlarına dikkat çekerek, “Her an burada ölebilirim” diyerek tahliyesini talep etti.

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Van’da “örgüte yardım ve yataklık” iddiasıyla yerel mahkemenin verdiği 1 yıl 13 ay hapis cezasının Yargıtay’ın onanması üzerine tutuklanarak cezaevine gönderilen 80 yaşındaki Makbule Özer ile 79 yaşındaki eşi Hadi Özer çiftinin ev hapsi talebi yine kabul edilmedi. Başkasının yardımı olmadan yürüyemeyen ve ihtiyaçlarını gideremeyen Makbule Özer, “Her an burada ölebilirim” diyerek bir an önce tahliyesini talep etti.

Daha önce iki kez yapılan “konutta infaz” talebi İnfaz Hakimliği tarafından reddedilen Özer’in, cezaevi tarafından rapor için hastaneye sevk edildiği belirtildi. 15 gündür cezaevinde olan Özer, gönderdiği mesajda, bir an önce ev hapsi talebinin yerine getirilmesini istedi.

 
Mezopotamya Haber Ajansı’nın haberine göre Özer’in mesajı şöyle: “Yürüyemiyorum ve şu an perişan haldeyim. Burada ölmeyeceğimin garantisi yok. Bir an önce evime gitmek istiyorum. Her an burada ölebilirim. Dört duvar arasındayım, şekerim, nefes darlığım ve tansiyonum var. Yanımdaki arkadaşlar imkanlar dahilinde bana iyi bakıyorlar, yine cezaevi idaresi sürekli beni revire götürüyor ama bu durum böyle devam edemez. Çünkü ben evdeyken bile çocuklarım bana zor bakıyordu. Bunun için bir an önce tahliye edilmek istiyorum.”

İKİNCİ KEZ REDDEDİLMİŞTİ 

Eşi ile birlikte tutuklanan Hadi Özer için İnfaz Hakimliği’ne “Cezasının konutta infazı” için yapılan başvuru ise ikinci kez reddedilmişti. Özer cezaevine girmeden yapılan başvuruya hakimlik, “Sanık cezaevine girmeden böyle bir talebin değerlendirilemeyeceği” kararını verdi. Özer cezaevine girdikten sonra yapılan başvuruya ise, “Aynı talebin daha önce hakimliğimiz tarafından değerlendirildiği, Hakimliğimizce daha önce değerlendirilerek nihai kararı verilen talep bakımından yeniden karar verilmesine yer olmadığına dair hüküm kurulmuştur” denilmişti.

‘KARAR HUKUKİ DEĞİL’

Kararı hukuksuzluk olarak değerlendiren avukat Dilan Kunt Ayan, “Daha önce yaptığımız başvuruda müvekkil cezaevine girmeden karar verilemeyeceği kararı verilmişti, müvekkilim cezaevine girdi ama hakimlik ilk alınan karara atıf yaparak değerlendirme gereği bile duymadı. Adli Tıp Kurumu’ndan (ATK) rapor istendi ancak ATK noktasında da kaygılarımız var. Tek başına dahi yürüyemeyen, ihtiyaçlarını gideremeyen biri cezaevinde nasıl kalabilir? Bunun hukukta bir karşılığı yok. Eğer ATK olumsuz bir karar verirse, Anayasa Mahkemesi’ne de başvuracağız.” dedi.
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