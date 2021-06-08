800 binden 20 binlere düştü... Yatırımcı nasıl küstü?

2020 yılının başlarında yatırımcılar, halka arz edilen şirketlere oldukça yoğun talep gösterdi. Son 1 yılda bireysel yatırımcı sayısı 1 milyon artarken, hisse senedi hesabı olan bireylerin sayısındaki büyük artış önemli ölçüde halka arzlara katılım isteğinden kaynaklanıyordu.







Bireysel katılımcı sayısı 845 bini bulan halka arz dahi oldu. Ancak özellikle son 5 halka arzlarda bireysel yatırımcı sayısı hızla düşmeye başladı.





Yatırımcı kaçtı





Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre, halka arzlardan sonra hisselerin kazancı iyi olduğundan bireysel yatırımcı ilgisi artmıştı. Ancak peş peşe büyük montanlı arzların gelmesi ve üstelik kazandıramaması bu trendi bozdu. Borsa uzmanlarına göre, ilginin azalmasının bir nedeni de bir halka arz sonrasında virmanlı satış ile piyasayı bozanların yatırımcı güvenini sarsması. Ayrıca bilançosunda net kârı olmayan ya da ciddi borçlu şirketlerin yüksek değerleme ile arz edilmesi de yatırımcıyı uzaklaştırdı.





“Umarım yerli yatırımcı geri kazanılır”





Ekim 2020'den bu yana 8 ayda art arda gerçekleşen 23 halka arzın büyüklüğünün 12.1 milyar TL'ye ulaştığını belirten Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya, “Verilere bakınca yerli yatırımcının küstürüldüğünü söyleyebiliriz” dedi.





Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Başlevent, kimi hisse senetlerinin henüz ilk işlem gününde, bazılarının da beklenmedik anlarda büyük değer kaybına uğramasının bireysel yatırımcıları kaçırdığını söyledi. Fiyat hareketlerinde, bireylerden çok daha ustaca ve büyük miktarlarda alım satım yapan kurumların da rol oynamış olabileceğini belirten Başlevent, şirketlerin ve hisselerin halka arz fiyatlarının daha özenli belirlenmesiyle zaman içinde ilginin artabileceğini belirtti.





2 ay önce 800 bini aşkın yatırımcının rağbet ettiği halka arzlar sayesinde yeni yatırımcıda büyük artış olduğunu belirten Yunus Kaya, son zamanlarda bireysel yatırımcı talebinin düştüğüne dikkat çekti. Başkentgaz'da talep yetersiz kaldığı için payları grup şirketlerinin aldığını belirten Kaya, “Umarım yerli yatırımcı geri kazanılır” dedi.