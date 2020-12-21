800 yıl sonra gerçekleşecek büyük buluşma:. Jüpiter ile Satürn yan yana geliyor

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, bu akşam yaşanacak "Büyük Jüpiter-Satürn Kavuşumu'nun gün batımından yaklaşık bir saat sonra gökyüzünde güneybatı yönünde izlenebileceğini söylüyor.





Satürn, Jüpiter'in hafif üstünde ve solunda belirecek.





NASA, kavuşumun çıplak gözle görülebileceğini ancak dürbünle ya da küçük bir teleskopla Jüpiter'in dört büyük Ay'ının dahi izlenebileceğini hatırlatıyor.





Açıklamaya göre bu hizalanma sırasında iki gezegen birbirlerinden yüz milyonlarca kilometre uzakta olmaya devam edecek ama tek bir ışık kaynağı olarak görülecek.



