Samanyolu Haber /Gündem / 800 yıl sonra lav püskürten yanardağ turistlik merkez oldu /27 Mart 2021 12:36

800 yıl sonra lav püskürten yanardağ turistlik merkez oldu

İzlanda’da 800 yıl sonra lav püskürten yanardağ, ziyaretçi akınına uğradı

800 yıl sonra lav püskürten yanardağ turistlik merkez oldu

İzlanda'da Fagradalsfjall Yanardağı 900 yıl sonra ilk kez hafta sonu faaliyete geçti. Çok sayıda meraklı kişi, volkanın patlamasını izlemek üzere bölgeye gitti. Fransız haber ajansı AFP, bazı kişilerin bir adım öteye geçerek lav ateşinde sosis kızarttığını bildirdi.

Başkent Reykjavik'e yalnızca 40 kilometre uzaklıktaki yanardağ, Cuma akşamı yüzey kırıklarından lav püskürtmeye başladı.

Yetkililer, yanardağ yakınındaki püskürmenin tehlike yaratmadığını açıkladı.

Bunun üzerine en yakın yoldan 6 kilometrelik bir yürüyüşle volkanik alana ulaşanlar, bu anları ölümsüzleştirdi.

Sosyal medyada, lav akıntısının yolu üzerinde çekilen bir drone görüntüsü de viral oldu.
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