Samanyolu Haber /Ekonomi / 807 şirkette "emanetçi" olduklarını itiraf etti /26 Şubat 2020 16:17

807 şirkette "emanetçi" olduklarını itiraf etti

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü bahanesiyle el koyduğu 1.000'e yakın şirketin 193'ü farklı mahkemelerin kararları ile asıl sahiplerine iade edildi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal fon bünyesindeki 807 şirketin mülkiyetinin kendilerinde olmadığını itiraf etti. Buna rağmen Gülal terör ya da kara para suçlarına bulaştıklarına dair tek delil bulunmadığı hâlde Boydak Holding'in ismini Boydat ailesinin itirazına rağmen "Erciyes Anadolu Holding" olarak değiştirmişti.

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SAMANYOLUHABER- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF bünyesinde 640'ı faal toplam 807 şirket olduğunu belirterek, "Bunların aktif büyüklüğü 60,3 milyar lira, öz kaynak büyüklüğü de 25,9 milyar lira seviyesinde. Hemen hemen 10 milyar dolarlık bir aktif büyüklüğe sahip bir yapıya vaziyet ediyoruz." dedi. 

Doğrudan 40 bin 669 kişinin istihdam edildiği şirketler, tedarikçileri ile birlikte 80 bin kişinin geçimini temin ediyor.

Gülal, yönettikleri 807 şirketin içinde Boydak, Koza, Naksan ve Kaynak gibi 12-13 büyük grup bulunduğunu, bunların toplam aktifinin tüm şirketlerin aktifinin yüzde 80'ini oluşturduğunu kaydetti.

"KARARLAR KESİNLEŞMEDİ, ŞİRKETLERİN MÜLKİYETİ ESKİ SAHİPLERİNDE"

Gülal, TMSF'nin emanetçi olduğunu şu sözlerle itiraf etti: "Mülkiyet meselesi önemli. Bu şirketler kamulaştırılmış değil, biz burada sadece idari olarak bulunuyoruz. Kararlar kesinleşmediği için mülkiyet hâlâ eski sahiplerinde. Dolayısıyla ilerde doğabilecek hukuki sorunlar elimine etmek adına hukuki süreçlerin netleşmesini bekliyoruz."

TMSF Başkanı şirketlerin satışının hukuken mümkün olmadığını da aktardı: "Ancak büyük gruplarda henüz hukuki süreç devam ettiği için, hukuki altyapımız satışa müsait değil." 

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti, 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü ile irtibatı ispat edilmediği hâlde 1.000'e yakın şirketi Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile TMSF'ye devretmişti. 

Anayasanın mülkiyet hakkını alenen çiğneyen bu kararlara şirketlerin sahiplerinin açtığı davalar ise devam ediyor.  
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