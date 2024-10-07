Samanyolu Haber /Gündem / 81 ilde soruldu: Bugün seçim olsa kime o verirsiniz? /07 Ekim 2024 16:54

81 ilde soruldu: Bugün seçim olsa kime o verirsiniz?

Aksoy Araştırma, son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Ankete göre, CHP %32,6 ile birinci sırada yer alırken, AKP %30,5 oy oranıyla ikinci sırada kaldı.

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Aksoy Araştırma, 'Türkiye Monitörü 2024 Yılı Eylül Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı.

Araştırma, Türkiye’nin 81 ilinde, %95 güven aralığı ve %2,5 hata payı ile 1537 kişilik bir örneklem üzerinden gerçekleştirildi.

Ankette, kararsız seçmenler dağıtıldıktan sonra CHP %32,6 ile birinci sırada yer alırken, AKP %30,5 oy oranıyla ikinci sırada kaldı.

Kararsızlar dağıtılmadan önce bu soruya verilen yanıtlar şöyle:

CHP: Yüzde 29,1

AKP: Yüzde 26,7

MHP: Yüzde 8,5

DEM Parti: Yüzde 7,8

Kararsızım: Yüzde 4,7

İYİ Parti: Yüzde 3,8

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,7

Diğer: Yüzde 3,1

Zafer Partisi: Yüzde 3

TİP: Yüzde 1,3

SAADET: Yüzde 0,4

KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA...

CHP: %32,6

AKP: %30,5

MHP: %9,9

DEM: %8,3

İYİ Parti: %4,7

YRP: %4,3

Diğer: %4,1

ZAFER: %3,5

TİP: %1,6

SAADET: %0,5

Aksoy Araştırma, anket sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Araştırma sonuçlarına göre AK Parti ve CHP’nin oy oranları yerel seçim sonuçlarına kıyasla azalsa da, CHP birinci parti olmaya devam ediyor" açıklamasında bulundu.
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