81 ilde soruldu: Bugün seçim olsa kime o verirsiniz?

Aksoy Araştırma, 'Türkiye Monitörü 2024 Yılı Eylül Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı.



Araştırma, Türkiye’nin 81 ilinde, %95 güven aralığı ve %2,5 hata payı ile 1537 kişilik bir örneklem üzerinden gerçekleştirildi.



Ankette, kararsız seçmenler dağıtıldıktan sonra CHP %32,6 ile birinci sırada yer alırken, AKP %30,5 oy oranıyla ikinci sırada kaldı.



Kararsızlar dağıtılmadan önce bu soruya verilen yanıtlar şöyle:



CHP: Yüzde 29,1



AKP: Yüzde 26,7



MHP: Yüzde 8,5



DEM Parti: Yüzde 7,8



Kararsızım: Yüzde 4,7



İYİ Parti: Yüzde 3,8



Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,7



Diğer: Yüzde 3,1



Zafer Partisi: Yüzde 3



TİP: Yüzde 1,3



SAADET: Yüzde 0,4



KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA...



CHP: %32,6



AKP: %30,5



MHP: %9,9



DEM: %8,3



İYİ Parti: %4,7



YRP: %4,3



Diğer: %4,1



ZAFER: %3,5



TİP: %1,6



SAADET: %0,5



Aksoy Araştırma, anket sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Araştırma sonuçlarına göre AK Parti ve CHP’nin oy oranları yerel seçim sonuçlarına kıyasla azalsa da, CHP birinci parti olmaya devam ediyor" açıklamasında bulundu.