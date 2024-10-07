81 ilde soruldu: Bugün seçim olsa kime o verirsiniz?

Aksoy Araştırma, 'Türkiye Monitörü 2024 Yılı Eylül Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı.
Araştırma, Türkiye’nin 81 ilinde, %95 güven aralığı ve %2,5 hata payı ile 1537 kişilik bir örneklem üzerinden gerçekleştirildi.
Ankette, kararsız seçmenler dağıtıldıktan sonra CHP %32,6 ile birinci sırada yer alırken, AKP %30,5 oy oranıyla ikinci sırada kaldı.
Kararsızlar dağıtılmadan önce bu soruya verilen yanıtlar şöyle:
CHP: Yüzde 29,1
AKP: Yüzde 26,7
MHP: Yüzde 8,5
DEM Parti: Yüzde 7,8
Kararsızım: Yüzde 4,7
İYİ Parti: Yüzde 3,8
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,7
Diğer: Yüzde 3,1
Zafer Partisi: Yüzde 3
TİP: Yüzde 1,3
SAADET: Yüzde 0,4
KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA...
CHP: %32,6
AKP: %30,5
MHP: %9,9
DEM: %8,3
İYİ Parti: %4,7
YRP: %4,3
Diğer: %4,1
ZAFER: %3,5
TİP: %1,6
SAADET: %0,5
Aksoy Araştırma, anket sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Araştırma sonuçlarına göre AK Parti ve CHP’nin oy oranları yerel seçim sonuçlarına kıyasla azalsa da, CHP birinci parti olmaya devam ediyor" açıklamasında bulundu.