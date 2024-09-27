Samanyolu Haber /Ekonomi / 81 ildeki ATM'lerden emekliler için büyük tehlike! /27 Eylül 2024 18:22

81 ildeki ATM'lerden emekliler için büyük tehlike!

81 ilde yaşayan milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor. Bankaların emekli planı ortaya çıktı, ATM'lerden para çekerken dikkat. Sabah yazarı Mevlüt Tezel, bankaların ATM’lerde nakit sıkıntısı yaratarak müşterileri kredi kartı kullanımına zorladığını iddia etti. Tezel, bu durumun özellikle emekli ve yaşlı vatandaşları olumsuz etkilediğini vurguladı.

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Mevlüt Tezel, yazısında son dönemde bazı ATM'lerin nakit para vermekte zorluk çıkardığını belirtti. Özellikle yaşlı ve emekli vatandaşların, kredi kartı yerine nakit paraya ihtiyaç duyduğunu ifade eden Tezel, ATM’lerin para vermemesinin büyük bir mağduriyete yol açtığını söyledi.

TEKNİK ARIZA UYARISI

Tezel, ATM’lerin bazen teknik arıza bahanesiyle para vermediğini, ancak bu durumun sistematik bir sorun olduğunu belirtti. Türkiye genelinde pek çok ATM’nin iki gün boyunca nakit para çekimine kapalı olduğunu dile getiren Tezel, bankaların bu uygulamayla müşterileri kredi kartı kullanımına yönlendirdiğini ifade etti.

KREDİ KARTI ZORLAMASI

Bankaların, nakit para akışını sınırlandırarak müşterileri kredi kartıyla alışverişe yönlendirdiğini söyleyen Tezel, bu şekilde hem tüketiciden hem de işletmelerden komisyon aldıklarını belirtti. Ayrıca, EFT ve havale ücretlerinden elde edilen kazancın da arttığını ekledi.

EMEKLİLER MAĞDUR

Türkiye’de 16 milyon emekli bulunduğunu hatırlatan Tezel, yaşlı bireylerin banka uygulamaları kullanmakta zorlandığını, nakit çekemediklerinde ciddi mağduriyetler yaşadığını ifade etti. ATM'lerden para çekmenin en temel haklardan biri olduğunu vurgulayan Tezel, bu durumun bir yaptırımı olması gerektiğini söyledi.
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