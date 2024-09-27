81 ildeki ATM'lerden emekliler için büyük tehlike!

Mevlüt Tezel, yazısında son dönemde bazı ATM'lerin nakit para vermekte zorluk çıkardığını belirtti. Özellikle yaşlı ve emekli vatandaşların, kredi kartı yerine nakit paraya ihtiyaç duyduğunu ifade eden Tezel, ATM’lerin para vermemesinin büyük bir mağduriyete yol açtığını söyledi.



TEKNİK ARIZA UYARISI



Tezel, ATM’lerin bazen teknik arıza bahanesiyle para vermediğini, ancak bu durumun sistematik bir sorun olduğunu belirtti. Türkiye genelinde pek çok ATM’nin iki gün boyunca nakit para çekimine kapalı olduğunu dile getiren Tezel, bankaların bu uygulamayla müşterileri kredi kartı kullanımına yönlendirdiğini ifade etti.



KREDİ KARTI ZORLAMASI



Bankaların, nakit para akışını sınırlandırarak müşterileri kredi kartıyla alışverişe yönlendirdiğini söyleyen Tezel, bu şekilde hem tüketiciden hem de işletmelerden komisyon aldıklarını belirtti. Ayrıca, EFT ve havale ücretlerinden elde edilen kazancın da arttığını ekledi.



EMEKLİLER MAĞDUR



Türkiye’de 16 milyon emekli bulunduğunu hatırlatan Tezel, yaşlı bireylerin banka uygulamaları kullanmakta zorlandığını, nakit çekemediklerinde ciddi mağduriyetler yaşadığını ifade etti. ATM'lerden para çekmenin en temel haklardan biri olduğunu vurgulayan Tezel, bu durumun bir yaptırımı olması gerektiğini söyledi.

