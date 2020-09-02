81 Nobel ödüllü isim Biden'a destek verecek

Aralarında farklı dallarda ödüle layık görülen isimler bulunan 81 kişi kararlarını bir açık mektup yazarak ilan etti.





Biden'ın "uzmanları dinlemeye açık olduğunu" ve "sorunlara çözümler için bilimin kullanılmasına saygı gösterdiğini" ifade etti.





T24'ün haberine göre Nobel Ödüllü 81 isim "politika üretiminde bilime hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyulduğunu" ifade etti.





CNN'e mülakat veren bir kaynak, mektubun hazırlanmasında Temsilciler Meclisi'ndeki tek fizikçi olan Demokrat Bill Foster'ın büyük rol oynadığını belirtti.