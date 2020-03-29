Samanyolu Haber /Gündem / 81 ülke IMF'den para istedi: Seçenekler değerlendiriliyor /29 Mart 2020 14:34

81 ülke IMF'den para istedi: Seçenekler değerlendiriliyor

Koronavirüs salgınının dünya ekonomisine verdiği zarar artmaya devam ederken, 81 ülkenin IMF'den mali yardım talebinde bulunduğu kaydedildi.

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Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını küresel ekonomiyi ve ülke ekonomilerini olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Uzmanlar küresel bir durgunluk dönemini işaret ederken, IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile yaptığı görüşmede dünya genelinde 81 ülkenin para yardımı istediğini ifade etti. 

Georgieva, 1 trilyon dolarlık kredi verebileceklerini ifade etti.

MF, birka. gün önce döviz sıkıntısı çeken ülkelere yardım için seçenekleri değerlendirmekte olduklarını, önceliğin hedefli mali desteğe verilmesi gerektiğini kaydetmişti.

Öte yandan, sınırların kapatılması, çok sayıda küçük ve orta ölçekli şirketin iş durdurmasına neden olurken, günlük hayat ve iş hayatını sekteye uğratan önlemlerle birlikte dünya genelinde corona virüsü nedeni ile yaşanan korku ve panik havası piyasalarda tarihi düşüşler yaşanmasına neden oldu.

IMF Başkanı Georgieva, geçen hafta G20 Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, küresel ekonominin 2020'de küçülmesinin 2021'de ise toparlanmasının beklendiğini belirterek, "Ekonomik daralmanın derinliği ve toparlanmanın hızı, salgının kontrol altına alınma hızına ve para ile maliye politikası eylemlerimizin ne kadar güçlü ve koordineli olduğuna bağlı" ifadesini kullanmıştı.

Georgieva, çok sayıda ülkenin IMF'nin acil durum finansmanına ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Gelişmekte olan piyasalar, rekor seviyedeki sermaye çıkışları ve ciddi döviz likidite sıkıntısından önemli ölçüde etkilenmekte" değerlendirmesinde bulundu.

Düşük gelirli ülkelerin de krize yüksek borç yüküyle girdiğinin altını çizen Georgieva, söz konusu zorluklara karşı birlikte çalışma çağrısında bulundu.

Georgieva, acil durum finansman kapasitesinin iki katına çıkarılması, küresel likiditenin artırılması ve en yoksul ülkelerin borç yükünün hafifletilmesi için G20 liderlerinin desteğini istedi. Georgieva, "Bu krizden birlikte çıkacağız. Birlikte daha hızlı ve daha güçlü bir iyileşme için zemin hazırlayacağız" ifadesini kullandı.
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