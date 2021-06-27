Samanyolu Haber /Gündem / 81 ülkeden IŞİD’le mücadele toplantısı /27 Haziran 2021 22:17

81 ülkeden IŞİD’le mücadele toplantısı

IŞİD’le Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı, yarın İtalya'nın ev sahipliğinde başkent Roma'da gerçekleştirilecek.İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bu ülkenin ev sahipliğinde ve ABD ile ortaklaşa yapılacak IŞİD’le Mücadele Uluslararası Koalisyonu Toplantısı'na, koalisyon üyesi 81 ülkenin katılacağı bildirildi.

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Roma'daki toplantının, IŞİD’in mutlak yenilgiye uğratılmasında koalisyonun uyumunu, Suriye ve Irak'taki kurtarılmış bölgeleri istikrara kavuşturma taahhüdünü teyit etmeyi ve çalışma gruplarında iş birliğini pekiştirmeyi hedeflediği belirtildi.

Ayrıca ev sahibi İtalya'nın talebi doğrultusunda Sahel ve Afrika kıtasının farklı bölgelerinde IŞİD ile bağlantılı örgütlerin tehdidinin de ele alınacağı kaydedildi.

Toplantıya Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılacak.Çavuşoğlu'nun, bu toplantı dışında ayrıca Suriye konulu kısıtlı katılımlı bakanlar toplantısına katılması da bekleniyor.

Toplantıda IŞİD karşıtı koalisyona desteğin genişletilmesi hedefleniyor. Toplantıyı değerlendiren uzmanlar terörle mücadelede güvenilir yerel ortakların önemine işaret ediyor.

“Bir terör örgütü olarak IŞİD'in ilerleyişinin engellenmesi için” planlama yapılmasının hayati önem taşıdığına vurgu yapıyor.Bu kapsamda aşırı gruplarla mücadele için gelişmekte olan ülkelerde eğitimli polis gücüne ihtiyaç duyulduğunu kaydeden uzmanlar IŞİD'in iletişim ağlarının kesilmesinin teröristlerin bastırılması için temel şart olduğunun altını çiziyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile eş başkanlığını yapacağı toplantıya çoğunluğu Afrika ülkelerinden oluşan 25 ülkenin daha ABD, İtalya, Fransa ve İngiltere'nin talebi üzerine davet edilmesi IŞİD'a karşı koalisyonun genişletilmesi açısından önem taşıyor.

IŞİD'in Mozambik, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve özellikle Mali, Çad, Burkina Faso gibi Sahel'in batısındaki ülkelerde güç kazandığı bir dönemde gerçekleşecek toplantının, aynı zamanda ABD'nin Ortadoğu ve Afganistan'daki "sonu gelmeyen savaşlardan" çekilmeye çalıştığı bir döneme denk gelmesi dikkat çekiyor.

Bu sebeple IŞİD'e karşı mücadelede uyumlu ve stratejik bir çaba arayışındaki Batılı müttefikler özellikle Sahel'de durumun daha da kötüleşmemesi için etkinliğini genişletmek istiyor.
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