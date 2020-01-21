Samanyolu Haber /Gündem / 81 yaşında akla hayale gelmedik iftiralarla gözaltına alındı /21 Ocak 2020 12:24

81 yaşında akla hayale gelmedik iftiralarla gözaltına alındı

Dün ajanslara düşen ve havuz medyasının, gözaltına alınmasını türlü iftiralar eşliğinde duyurduğu Yusuf Bekmezci ilerlemiş yaşına ve çeşitli hastalıklarına rağmen gözaltında tutuluyor.

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81 yaşına giren ve ömrü hayır işleriyle geçen İzmirli esnaf Yusuf Bekmezci, birlikte kaldığı Akif Sarı ile birlikte dün gözaltına alındı. 

15 Temmuz sonrası başlatılan cadı avında Hizmet Hareketi'ne yakınlığıyla bilinen herkes gibi Bekmezci için de gözaltı kararı çıkarıldı. İşlettiği züccaciye dükkanı ile tanınan bir esnaf olan Bekmezci geçen süre zarfında İzmir'de kaldı. 

İlerlemiş yaşının getirdiği hastalıkları bulunan Bekmezci alzheimer, tansiyon, kemik erimesi ile mücadele ediyor. Uzun süredir güneş göremediği için kalça kemiği kırılan ve bir süre önce ameliyat olduğu belirtilen Bekmezci'nin alzheimer kaynaklı kısmi bilinç kaybı da bulunuyor.

İlerlemiş yaşıyla sade bir hayat yaşayan Bekmezci'nin havuz medyasında iddia edildiği gibi Hizmet Hareketi'nin üst düzey yöneticiliği yapmadığı biliniyor. İzmir'in tanınan ve itibar edilen esnaflarından olması ve Fethullah Gülen Hocaefendi ile çekilmiş fotoğraflarının servis edilmesi ile hedefe konan Bekmezci'nin, iddiaların aksine münzevi bir hayat yaşadığı ve öğrencilere yaptığı yardımlarla öne çıktığı ifade ediliyor.

Bu süreçte kızı ve damadı hapse giren, mal varlığına da el konan Yusuf Bekmezci'nin bakıma muhtaç olması sebebiyle Emniyet ve adliyedeki işlemlerinin bir an önce bitirilmesi talep ediliyor.
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