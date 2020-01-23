Samanyolu Haber /Gündem / 81 yaşındaki Yusuf Bekmezci tutuklandı /23 Ocak 2020 14:10

81 yaşındaki Yusuf Bekmezci tutuklandı

81 yaşındaki İzmirli hayırsever esnaf Yusuf Bekmezci tutuklandı.

SHABER3.COM

15 Temmuz sonrası hakkında arama kararı çıkarılan ve bu süre zarfında İzmir'de kalan Yusuf Bekmezci geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı. 

İlerlemiş yaşının yanısıra hastalıkları bulunan Bekmezci alzheimer, tansiyon, kemik erimesi ile mücadele ediyor. Uzun süredir güneş göremediği için kalça kemiği kırılan ve bir süre önce ameliyat olduğu belirtilen Bekmezci'nin alzheimer kaynaklı kısmi bilinç kaybı da bulunuyor. Bekmezci bu durumuna rağmen çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mal varlığına el konan Bekmezci'nin sorgusunda Fethullah Gülen Hocaefendi için "kendisiyle geçmiş yıllarda İzmir'de bir Kuran kursu kurduk. Fethullah Gülen'i severim. Ona terörist diyemem, çünkü hiçbir terör faaliyetini görmedim" dediği belirtildi.
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