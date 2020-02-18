Samanyolu Haber /Gündem / 81 Yaşındaki Yusuf Pekmezci hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi /18 Şubat 2020 16:28

81 Yaşındaki Yusuf Pekmezci hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi

Yusuf Pekmezci ilerlemiş yaşına ve çeşitli hastalıklarına rağmen tutuklanmıştı. Pekmezci hakkında iddianame hazırlandı

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İzmir’de gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece 23 Ocak’ta tutuklanan Yusuf Pekmezci hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede  Müebbet hapis cezası talep edildi 

Pekmezci hakkında “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan hazırlanan iddianame, İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Alzheimer hastası 81 yaşındaki Pekmezci, ilk ifadesinde, “Fethullah Gülen Hocaefendi’yi severim. Ona terörist diyemem” dediği öğrenilmişti.

Yusuf Pekmezci’de alzheimer hastalığının yanı sıra  tansiyon, kemik erimesi rahatsızlıkları da  bulunuyor. Damadı halen tutuklu olan Pekmezci’nin kızı da tutuklanmıştı. Pekmezci’nin sahip olduğu mal varlığına ise hukuksuzca el konulmuştu.
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