81 Yaşındaki Yusuf Pekmezci hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi

İzmir’de gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece 23 Ocak’ta tutuklanan Yusuf Pekmezci hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Müebbet hapis cezası talep edildi





Pekmezci hakkında “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan hazırlanan iddianame, İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.











Yusuf Pekmezci’de alzheimer hastalığının yanı sıra tansiyon, kemik erimesi rahatsızlıkları da bulunuyor. Damadı halen tutuklu olan Pekmezci’nin kızı da tutuklanmıştı. Pekmezci’nin sahip olduğu mal varlığına ise hukuksuzca el konulmuştu.



Alzheimer hastası 81 yaşındaki Pekmezci, ilk ifadesinde, “Fethullah Gülen Hocaefendi’yi severim. Ona terörist diyemem” dediği öğrenilmişti.