Samanyolu Haber /Gündem / 82 yaşındaki hasta tutuklu Makbule Özer tahliye edildi /31 Ağustos 2024 16:09

82 yaşındaki hasta tutuklu Makbule Özer tahliye edildi

Tutukluluğu 2 sene önce başlayan ve iki ayrı dönemde toplam 254 gün cezaevinde kalan 82 yaşındaki hasta tutuklu Makbule Özer tahliye edildi.

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Hasta tutuklu Makbule Özer, 254 günün ardından tahliye edildi.

Van'ın Edremit ilçesinde “terör örgütüne yardım etmek” iddiasıyla 9 Mayıs 2022 tarihinde tutuklanan ve 7 Eylül’de tahliye edilen 82 yaşındaki Makbule Özer, Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) “cezaevinde kalabilir” raporu sonrası 22 Nisan'da tekrar tutuklanmıştı.

MA'nın haberine göre Özer, 254 günlük tutukluluğun ardından cezasını tamamlayarak, tahliye oldu.

NE OLMUŞTU?

Van’ın Edremit ilçesinde yaşayan Makbule Özer ve Hadi Özer, 24 Temmuz 2018'de gözaltına alınmıştı. Özer çifti hakkında "terör örgütüne bilerek isteyerek yardım etme" iddiasıyla dava açılmıştı. Yargılama sonucunda Makbule ve Hadi Özer'e 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Cezanın Yargıtay tarafından onanmasının ardından Özer çifti, 9 Mayıs 2022'de tutuklanarak Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne konulmuştu.

Birçok hastalığı bulunan yüzde 61 engelli Makbule Özer'in cezası ATK'nin 'cezaevinde kalamaz' raporu üzerine bir yıl ertelenmişti. Makbule Özer, 7 Eylül 2022’de, eşi Hadi Özer ise cezasını tamamladıktan sonra tahliye olmuştu. Makbule Özer, ATK'nın bu yıl 'cezaevinde kalabilir' raporu üzerine 22 Nisan'da ikinci kez cezaevine girmişti.
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