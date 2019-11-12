Samanyolu Haber /Gündem / 83 uçağı olan Pegasus 346 uçağı olan THY'yi solladı /12 Kasım 2019 11:29

83 uçağı olan Pegasus 346 uçağı olan THY'yi solladı

Pegasus Havayolları dokuz aylık finansal verileri Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama ile duyurdu

SHABER3.COM

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Pegasus'tan KAP'a yapılan duyuruda net kar 1.3 milyar TL olarak açıklandı. FAVÖK marjında ve yolcu başı yan gelirlerde rekor kıran Pegasus, THY'nin 1.1 milyar TL zarar açıkladığı ikinci çeyrek sonunda 324 milyon TL kar açıklamıştı.

Pegasus Havayolları geçen yılın aynı döneminde de 643 milyon TL kar elde etmişti.

Bilal Erdoğan'ın arkadaşı İlker Aycı'nın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı THY, son yıllarda zararla anılıyordu.

THY'de özellikle Aycı'nın eşiyle yaptığı lüks harcamaları ve gezileri şirkete fatura etmesi yoğun eleştiri almış ve Aycı'nın THY'yi 'Hanımın çiftliğine' dönüştürdüğü ifade edilmişti.

THY'nin filosunda 346 uçak bulunuyor. THY'den daha küçük bir şirket olan Pegasus ise 83 uçaklık filoya sahip.
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